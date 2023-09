Kundenbrief - Research der Credit Suisse geht in der UBS auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die UBS macht einen weiteren Schritt zur Integration der Credit Suisse.

Das Wertpapier-Research der Credit Suisse werde im Verlauf der kommenden Wochen Teil des UBS-Angebots, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Brief an die Abnehmer der Analystenberichte hieß. Infolgedessen werde die Credit Suisse den Prozess zur Beendigung der Abdeckung am 18. September einleiten. Auch die vermögenden Privatkunden des Bereichs Credit Suisse Wealth Management würden Zugang zum Research der UBS Investmentbank erhalten.

(Bericht von Noele Illien; geschrieben von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)