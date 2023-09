Langfristiges Konsolidierungsdreieck bei Deutsche Post/DHL Group – hier bietet sich eine Inliner-Strategie an!

Ein gemischtes Bild der Fundamentaldaten zeigt sich bei der Deutschen Post/DHL Group. Im letzten Jahr gingen der Umsatz und Gewinn noch kräftig nach oben. In diesem Jahr läuft es allerdings nicht ganz so gut. Aus diesem Grund kommt die Aktie auch nicht in die Gänge. Genau dieses Verhalten bietet nun jedoch erfolgversprechende Aussichten mit einem Inliner-Optionsschein!

Die Deutsche Post/DHL Group ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Hierbei kommen alle Arten von Verkehrsmitteln zum Einsatz. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von der Deutsche Post AG/DHL Group von 81,7 Mrd. EUR auf 94,4 Mrd. EUR und damit um 15,5 % gestiegen. Zeitgleich erhöhte sich der Gewinn von 5,1 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR, wenngleich mit 6,1 % deutlich weniger stark. Das hat sich jetzt umgekehrt. Schon im ersten Quartal des aktuellen Jahres konnten der Umsatz und auch der Gewinn nicht mehr gesteigert werden. Eine Fortsetzung dieser Tendenz folgte im zweiten Quartal. Am 31.07.2023 meldete die Deutsche Post AG die entsprechenden Zahlen. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum mit 20,1 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal 16,4 % niedriger. Noch stärker zurück ging der Gewinn. Hier kam es zu einem Rückgang von über 33 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Daher ist nicht zu erwarten, dass die Aktie zu großen Kurssprüngen nach oben fähig ist. Der langfristige Kursverlauf in Abbildung 1 zeigt die Aktie zudem zwischen dem Aufwärts- und Abwärtstrend. Gemeinsam bilden diese ein Konsolidierungsdreieck, welches Sie in Gelb sehen.

Obwohl die Aktie komfortabel über der steigenden, blauen 200-Tage-Linie handelt, konnte die Aktie nicht weiter steigen. Vielmehr wurde der Anstieg in der Widerstandszone zwischen 45,40 und 46,76 Euro gestoppt. Seitdem korrigiert die Aktie zurück in Richtung des gleitenden Durchschnitts. Orientiert an dem neu entstandenen Abwärtstrend, der auf dem unlängst ausgebildeten Hoch gemeinsam mit dem Hoch vom dritten Quartal 2022 basiert, ist es unwahrscheinlich, dass diese Kurszone überschritten wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Aktie sich mehr oder weniger zwischen dem hellroten Widerstandsbereich und der blauen 200-Tage-Linie hin- und herbewegen wird. Ein Inliner-Optionsschein ist ideal, um von einem derartigen Szenario zu profitieren.

Charakteristisch für einen Schein dieser Art sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine der beiden Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus.

Abbildung 1 – Deutsche Post/DHL Group im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 04.09.2018 bis 31.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp 8,00 Euro und hat eine Laufzeit bis zum 14. Februar 2024. Aktuell bietet sich damit eine Gewinnchance von rund 25%, solange die Aktie weder die untere Barriere bei 30,00 Euro noch die obere Barriere bei 50,00 Euro berührt. Die untere Barriere liegt über der in Hellgrün eingezeichneten Unterstützungszone, die zwischen 34,90 und 35,30 Euro verläuft. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins ist bei 50,00 Euro anzutreffen und damit nicht nur deutlich über der oberen Begrenzung des Konsolidierungsdreiecks, sondern auch über dem hellroten, ausgeprägten Widerstandsbereich zwischen 45,40 und 46,76 Euro zu verordnen. Jeglicher Kursanstieg sollte spätestens in diesem Bereich stoppen.

Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Deutsche Post/DHL Group-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat.

In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen.

Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC8WZ4 (ISIN DE000HC8WZ43) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von rund 28 %. Voraussetzung für diesen Gewinn ist die Fortsetzung der Seitwärtstendenz sowie das Ausbleiben jeglichen Knock-Out-Ereignisses.

Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Deutsche Post/DHL Group-Aktie für zwei Tage in Folge unter 34,00 Euro oder über 47,00 Euro aus dem Handel geht.

Inline-Optionsschein auf Deutsche Post/DHL Group für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Deutsche Post/DHL Group HC8WZ4 7,80 30,00/50,00 14.02.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:04.09.2023; 08:00 Uhr Weitere Produkte auf den S&P 500® (Price Return) finden Sie unter: www.onemarkets.de

