MARRIOTT INTERNATIONAL - Rally geht weiter

Marriott International Inc. - WKN: 913070 - ISIN: US5719032022 - Kurs: 205,820 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Marriott International befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im April 2022 auf ein Allzeithoch bei 195,90 USD.

Anschließend setzte die Aktie auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Nach einem Tief bei 131,01 USD drehte der Wert im Juni 2022 wieder nach oben und setzte zu einer neuen Rally an. Am 28. Juli gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch.

Nach einem neuen Rekordhoch bei 210,98 USD kam es zu einigen schwächeren Tagen. Der Aktienkurs näherte sich von oben dem alten Rekordhoch an. In der letzten Woche kam es aber schon wieder zu Käufen, ohne dass die Aktie vorher das alte Allzeithoch berührt hätte. Denn eine überwundene obere Begrenzung der Rally ab Juni 2022 gab bereits Halt. Diese Trendlinie verläuft aktuell bei 199,87 USD.

Das sieht nach Rally aus.

Die Aktie von Marriott International hat das Potenzial zu einer weiteren Rally. In den nächsten Wochen und Monaten könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 255-260 USD und damit an eine obere Begrenzung der sehr langfristigen Aufwärtsbewegung kommen.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 195,00 USD abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung des EM A50 bei aktuell 175,88 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit Juni 2022 bei aktuell 154,70 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Marriott International macht einen klar bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen kann es zu weiteren Gewinnen von rund 20 % kommen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)