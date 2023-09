EQS-News: fashionette AG: Hauptversammlung genehmigt Zusammenführung mit der The Platform Group

EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

fashionette AG: Hauptversammlung genehmigt Zusammenführung mit der The Platform Group



06.09.2023 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 6. September 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, hat heute erfolgreich die auf Verlangen der The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden (“The Platform Group“) einberufene außerordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Aktionäre nahmen die Beschlussvorschläge der Großaktionärin The Platform Group mit sehr großen Mehrheiten an: Es stimmten rund 97 % für die Sachkapitalerhöhung. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren rund 53,38 % des Grundkapitals vertreten.

Insbesondere stimmten die Aktionäre für die Maßnahmen zur Zusammenlegung der fashionette AG mit der The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden. Dazu wird The Platform Group im Rahmen einer Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage in Höhe von EUR 11.073.852,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts in die fashionette AG eingebracht werden. Die Aktionäre stimmten in diesem Zusammenhang auch für die Umfirmierung der fashionette AG in The Platform Group AG.

Die Zusammenführung wird auf Basis der gutachtlichen Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers Russler GmbH erfolgen. Demnach wurde für die The Platform Group ein Wert von EUR 155,6 Mio. und für die fashionette AG ein Wert von EUR 87,1 Mio. ermittelt, dementsprechend ein Wertverhältnis von 1 zu 1,7861. Die zusammengeführte Gesellschaft wird im Ergebnis ein Grundkapital von EUR 17.273.852,00 haben.



Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der fashionette AG: „Durch die rund 97%ige Rückendeckung der Hauptversammlung zur Zusammenführung der Aktivitäten beider Gesellschaften entsteht mit der künftigen The Platform Group AG ein neues Plattformunternehmen an der Börse. Wir sind hoch profitabel, wachsen auch in einem ambitionierten Umfeld und investieren aktiv in Softwareentwicklung. Mit 17 Branchen – sowohl B2C als auch B2B – sind wir breit aufgestellt, über 5.200 Partner sind bei uns live. Die erfolgreichen Aktivitäten von fashionette werden wir fortführen und mit dem Eintritt in das Plattformgeschäft mit Luxus-Mode beschleunigen, der Start hierfür erfolgt Ende September.“



Über die fashionette AG:

Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



Kontakt:

Investor Relations

+49 170 444 2006

ir@fashionette.de

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

Public Relations

presse@fashionette.de

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com