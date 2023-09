IRW-News: Draganfly Inc.: Draganfly stellt auf der Commercial UAV Expo die neue Hybrid-Drohne Commander 3 XL vor

IRW-PRESS: Draganfly Inc.: Draganfly stellt auf der Commercial UAV Expo die neue Hybrid-Drohne Commander 3 XL vor

Die neue Hybrid-Drohne Commander 3 XL von Draganfly mit einer Flugzeit von über 3 Stunden wird am Stand Nr. 1122 ausgestellt, wo sich die Besucher über die verlängerte Flugzeit und die Nutzlastmöglichkeiten informieren können

Las Vegas, NV. 6. September 2023 / IRW-Press / Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich, sein neuestes Produkt, die Commander 3 XL Hybrid, auf der Commercial UAV Expo, vorzustellen. Die Messe findet vom 5. bis 7. September im Caesars Palace in Las Vegas statt.

Die Commander 3 XL Hybrid nutzt die in Nordamerika gebaute, hochmodulare und äußerst anpassungsfähige Commander 3 XL-Zelle. Dieses hochmoderne System verlängert die Flugdauer erheblich und ermöglicht es den Betreibern, mit einem einzigen Flug mehr zu erreichen als je zuvor.

Wie die Commander 3 XL ist auch die Commander 3 XL Hybrid äußerst vielseitig und kann eine Vielzahl von Nutzlasten aufnehmen, darunter auch das Precision Delivery System von Draganfly. Der flüssigkeitsgekühlte Antriebsstrang treibt alle UAV-Systeme effizient an, was zu einer erhöhten Flugdauer führt. So kann eine Nutzlast von bis zu 4 kg oder 8,8 lb bis zu 3 Stunden lang geflogen werden, was dieses System zur idealen Wahl für nahezu jeden Einsatz macht.

Die Commander 3 XL Hybrid sorgt für eine hohe Betriebseffizienz. Sie bewältigt die Herausforderungen des Fernladens und des Akkutransports, sodass Einsätze ohne logistische Einschränkungen durchgeführt werden können. Ihr neues Kraftstoffeinspritzsystem liefert eine außergewöhnliche Leistung und eine branchenweit führende Effizienz beim Kraftstoffverbrauch und ermöglicht ein müheloses Starten in verschiedenen Umgebungen und Höhenlagen. Das vielseitige Hybridtriebwerk kann mit Benzin oder Schweröl betrieben werden und verfügt über eine robuste On-Board-Diagnose, die eine gleichbleibende Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Commander 3 XL Hybrid ist Draganflys jüngste technologische Errungenschaft, die aufgrund der Kundennachfrage entwickelt wurde, um in verschiedenen Bereichen noch mehr zu erreichen, sagte der President und CEO von Draganfly, Cameron Chell. Diese neue Plattform bietet verlängerte Flugzeiten, logistische Effizienz und Zuverlässigkeit und ermöglicht so eine maximale Betriebseffizienz ohne Kompromisse. Wir freuen uns, die Commander 3 XL Hybrid auf der diesjährigen Commercial UAV Expo neben all unseren anderen innovativen Drohnentechnologien vorstellen zu können.

Besucher werden die Gelegenheit haben, die Commander 3 XL Hybrid am Draganfly-Stand Nr. 1122 zu besichtigen, mit dem Draganfly-Expertenteam zu diskutieren und mehr über Draganflys andere innovative Produkte wie die Heavy lift drone, die Starling X.2 und die Commander 3 XL zu erfahren.

Mehr über die Commander SXL Hybrid erfahren Sie während unseres Live Streams um 10:00 Uhr PST [Pacific Standard Time] / 13:00 Uhr EDT [Eastern Daylight Time] [19:00 Uhr CEST] von der CUAV.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

