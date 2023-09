ROKU - Entlassungen, Kurssprung, geiler Trade

Roku Inc. - WKN: A2DW4X - ISIN: US77543R1023 - Kurs: 83,730 $ (Nasdaq)

Open End Turbo auf Roku - WKN: HS1KL0 - ISIN: DE000HS1KL04 - Kurs: 1,700 € (HSBC)

Roku gab heute bekannt, dass der Konzern 10 % der Belegschaft entlassen wolle. Zudem soll bei Einstellungen auf das Bremspedal gedrückt werden. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel auf 94,25 USD nach einem gestrigen Schlusskurs bei 83,73 USD.

In meinem Musterdepot Active Trading, das Teil von stock3 Trademate ist, bin ich am 29. August im Hebelzertifikat mit der Isin: DE000HS1KL04 long gegangen. Am 31. August habe ich das investierte Kapital aus dem Trade nach einem Anstieg des Zertifikats um 50 % wieder abgezogen. Den heutigen Kurssprung habe ich genutzt, um die Hälfte der Restposition mit einem Plus von 223,91 % zu 1,49 EUR zu verkaufen. Die Restposition notiert aktuell mit 293,48 % im Plus.

Wie könnte es jetzt mit der Aktie weitergehen?

Die Roku-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 38,26 USD wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dieses Tief stammt aus dem Dezember 2022. Nach einem Zwischenhoch bei 76,62 USD kletterte der Aktienkurs Anfang August bis nahe an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 101,40 USD.

Dort kam es zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer an das letzte Zwischenhoch. Seit letzter Woche löst sich der Aktienkurs von dieser Unterstützung. Der heutige Kurssprung hilft dabei natürlich.

Rally ausgereizt oder ist noch Potenzial vorhanden?

Die Roku-Aktie könnte in den nächsten Tagen leicht zurücksetzen. Aber das heutige Gap sollte zu einem größeren Teil offen bleiben. Anschließend könnte der Wert in Richtung 101,43 USD, 128,34 USD und später des Widerstandsbereichs um 176,55-185,17 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der vorletzten Woche bei 75,12 USD wäre aber ein schwerer Rückschlag für die Bullen und könnte zu Abgaben in Richtung 38,26 USD führen.

Fazit: Wie so oft an der Börse führen angekündigte Entlassungen zu Kurssprüngen, da sich die Kostenbasis damit verbessert. Da das Chartbild der Aktie bullisch ist, könnte es hier nicht nur zu einem Kurssprung, sondern zu einer größeren Rally kommen.

Roku Inc.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)