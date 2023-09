Airbus: Aktie nahe am 2020‘er Hoch

Nach dem massiven Kurssturz auf 47,70 Euro Mitte März 2020 dauert es nur wenige Wochen, bis eine erste ernsthafte Erholungsbewegung an 90,00 Euro heranreichte. In der Spitze konnte Airbus bis Februar letzten Jahres in den Widerstandsbereich um 120,00 Euro zulegen, musste anschließend allerdings eine kleine Pause mit Abschlägen auf erneut 90,00 Euro einlegen. Seit Oktober letzten Jahres herrscht eine zweite starke Kaufwelle und brachte Notierungen um 138,72 Euro und damit nahe der Rekordhochs von 139,40 Euro hervor. Nun nimmt die Aktie erneut Anlauf auf diese Stelle und könnte nach einer erfolgreichen Überwindung mittelfristig weiteres Kurspotenzial freisetzen.

2020‘er Hochs im Fokus

Entsprechend der Widerstandszone aus 2022 um 139,40 Euro sollten Anleger in diesem Bereich zunächst mit erhöhter Volatilität rechnen. Ein signifikanter Ausbruch mindestens über 141,80 Euro auf Wochenschlusskursbasis könnte dagegen weiteres Aufwärtspotenzial an 154,14 Euro freisetzen und würde sich für ein weiteres Long-Investment qualifizieren. Bereits investierte Investoren sollten im Bereich der Hochs aus 2020 allerdings einige Gewinne sichern. Geht es dagegen unter den kleineren Doppelboden von 125,00 Euro abwärts, würden Abschläge auf die Horizontalunterstützung von 120,00 Euro drohen. Derzeit zeichnet sich ein derartiges Szenario allerdings nicht ab.