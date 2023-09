Hooker Furnishings gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der US-Möbelhersteller Hooker Furnishings Corp. (ISIN: US4390381006, NASDAQ: HOFT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,22 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 18. September 2023).

Auf das Gesamtjahr gerechnet erhalten die Aktionäre eine Dividende von 0,88 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,27 US-Dollar (Stand: 6. September 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,14 Prozent. Im Dezember 2022 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Hooker Furnishings ist 1924 in Martinsville, Virginia, gegründet worden. Im ersten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 121,82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 147,31 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 1,45 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,18 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 8. Juni 2023 berichtet wurde. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2024 werden am 8. September 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,74 Prozent im Plus (Stand: 6. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 230,88 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de