NVIDIA - Der KI-Motor stottert?

NVIDIA ist und bleibt eine der Top-Aktien, zumindest was die Handelsaktivität anbelangt. Immer wieder ist diese unter den am meisten gehandelten Werten auf Tradegate zu finden, so auch gestern. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten aber können die Bullen die Aktie momentan nicht mehr auf neue Hochs treiben. Bereits Mitte Juli setzte in der Aktie eine Konsolidierung ein und seitdem haben Anleger Probleme, den Aufwärtstrend dynamisch weiter fortzusetzen. Aktuell kommen spätestens ab ca. 502,66 USD neue Verkäufe rein. Dort scheiterte die Aktie auch Anfang der Woche und gestern gab der Kurs 3,06 % nach.

Wählerisch bleiben

Auf stock3 haben wir die NVIDIA-Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen engmaschig verfolgt. Für Leser unseres Portals kommt die derzeitige Konsolidierung zumindest nicht überraschend. Mit den jüngsten Verlusten dürfte nun der Unterstützungsbereich oberhalb von 452,08 USD in den Fokus rücken. Solange dieser Support hält, ist der Bullenmarkt absolut intakt und die Aktie konsolidiert lediglich auf hohem Niveau in einer sehr engen Kursspanne seitwärts. Dies impliziert die Möglichkeit, zunächst erneut 502,66 USD und später auch neue Hochs anzulaufen.

Sollte es jedoch zu einem nachhaltigen Ausbruch unter 452,08 USD kommen, läge ein erstes Warnsignal vor. Kurzfristig könnte der Kurs dann weiter in Richtung 406 USD abrutschen. Dort trifft die Aktie auf einen Support, dem dann bei ca. 375 USD eine weitere Unterstützungszone folgt.

Fazit: Der Weg hin zu einem Bärenmarkt in der NVIDIA-Aktie ist auch mit den jüngsten Schwierigkeiten noch sehr weit. Aktuell kommt es zwar zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau, aber selbst im kurzfristigen Bereich gibt es noch keine vollständige Topbildung. Trader wie Anleger werden in den nächsten Tagen jedoch den Preisbereich um 452,08 USD genau im Auge behalten. Hier steht eine kurzfristige Entscheidung an. Zusammenfassend ist die NVIDIA-Aktie für mich momentan weiterhin eine Halteposition, wobei für neue Käufe wählerischer als noch in den vergangenen Monaten sein würde.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)