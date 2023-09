Oracle - Vielversprechend, einfach nur vielversprechend!

Gleich mehrere Faktoren machen die Oracle-Aktie derzeit zu einem spannenden Tradingkandidaten. Zunächst verfügt der Titel über eine hohe Relative Stärke – und das konsequent seit Herbst vergangenen Jahres. Gleichzeitig ist die Aktie ein gutes Beispiel dafür, wie Aufwärtskurslücken (untere Gapkante bei 110,15 USD) in Zukunft als Unterstützung wirken. Charttechnisch kommt die Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge hinzu. Mit dieser Konsolidierungsformation hat das Papier zudem einen lehrbuchmäßigen Pullback an das alte Rekordhoch vom Dezember 2021 bei 106,34 USD vollzogen. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre darüber hinaus als sog. „Untertassen-Muster“ interpretiert werden (siehe Chart). In der Konsequenz dürfte das bisherige Allzeithoch bei 127,54 USD noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Vielmehr spricht einiges für eine Trendfortsetzung. Aus der beschriebenen Untertassenformation ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von rund 150 USD, während die angeführte Flagge sogar ein Anlaufziel von 156 USD bereithält. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 118,53/117,71 USD an.

Oracle (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Oracle

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

