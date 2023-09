GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies hält einen Vortrag auf der International Refinery and Petrochemical Conference

^SARNIA, Ontario (Kanada), Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR93&utm_m edium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, bekanntgeben zu können, dass Marcus Trygstad, Chief Technology Officer, auf der International Refinery and Petrochemical Conference (IRPC) einen Vortrag halten wird. Der Vortrag von Herrn Trygstad mit dem Titel ?Advanced Recycling of Plastics: What Does Good Look Like?" (Fortschrittliches Recycling von Kunststoff: Wie sieht gut aus?) wird zunächst die chemische Recyclinglandschaft und die damit verbundenen Herausforderungen untersuchen. Anschließend wird die einzigartige Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) vorgestellt, eine bahnbrechende Innovation von Aduro, die die Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Ressourcen verspricht. Darüber hinaus wird Herr Trygstad wertvolle Einblicke in die Funktionsweise von HCT geben, die Aduro derzeit in seinem kontinuierlichen Durchflussreaktor im Pilotmaßstab für das Hydrochemolytic(TM) Kunststoff-Upcycling demonstriert. Darunter sind auch Ergebnisse, die auf das Potenzial hinweisen, flüssige Kohlenwasserstoffe mit einer Ausbeute von 90 % aus wichtigen Harzen zu gewinnen, die einen erheblichen Teil der Kunststoffabfälle der Kommunen ausmachen. ?Wir laden alle Fachleute, Forscher und Interessenvertreter der Branche ein, an dieser aufschlussreichen Präsentation teilzunehmen. Marcus Trygstad wird aus erster Hand einen Einblick in die Zukunft des chemischen Recyclings geben und

die fortschrittliche Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro vorstellen", so Ofer

Vicus, CEO von Aduro. Einzelheiten zur Veranstaltung: Konferenz: International Refining and Petrochemical Conference (IRPC) Datum: 12.-13. September 2023 Ort: Hyatt Houston West, Houston, TX Redner: Marcus Trygstad, Chief Technology Officer Weitere Informationen und Anmeldung für die Veranstaltung unter https://hpirpc.com/ (https://hpirpc.com/?utm_source=IRPC%20ACT&utm_campaign=PR93&utm_medium=PressRel ease) Über die IRPC Organisiert von Hydrocarbon Processing (https://www.hydrocarbonprocessing.com/home), seit 1922 eine zuverlässige Quelle für Informationen über Erdöl und Petrochemie, dient die International Refining and Petrochemical Conference (IRPC) als wichtiges Forum für Fortschritte in der Branche und bewährte Verfahren. Die Konferenz deckt ein breites Spektrum von Themen ab, darunter neue Technologien, künftige Kraftstoffe und Umweltsicherheit, und verkörpert das Vermächtnis von Hydrocarbon Processing, umsetzbare, praxisnahe Erkenntnisse zu liefern. Durch die Zusammenführung von Führungskräften aus der Wirtschaft und technischen Experten fördert die IRPC die Innovation und den Dialog über komplexe Themen wie Schwerölverarbeitung und Energieeffizienz. Die Veranstaltung erweitert das langjährige Engagement von Hydrocarbon Processing zur Verbesserung von Industrieprozessen und beruflichen Qualifikationen, was sie zu einem wichtigen Treffen für den globalen Energiesektor macht. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com) Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 604 362 7011 Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx- act/?utm_source=Arrowhead%20ACT&utm_campaign=PR93&utm_medium=PressRelease) Thomas Renaud, Managing Director enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com) +1 212 619 6889 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Die kanadische Wertpapierbörse CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc37a1da-62dc-465c- b636-e20732c40ffe °