Helvetica Swiss Commercial Fund – Erfolgreiche Portfolio-Optimierung

Erfolgreicher Verkauf von Liegenschaften

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat Ende August 2023 erfolgreich eine der Liegenschaften aus dem Portfolio veräussert. Der Verkauf konnte über dem Verkehrswert der Liegenschaft abgeschlossen werden, was ein Zeichen dafür ist, dass das Immobilienportfolio des HSC Fund fair bewertet ist. Der aktuelle Marktpreis des seit Jahren ausschüttungsstarken börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds widerspiegelt somit nicht zu 100 Prozent den inneren Wert und dessen Wachstumsperspektive, was aktuell eine attraktive Gelegenheit für Investoren darstellt.



Helvetica verfolgt mit dem Verkauf konsequent die im Halbjahresbericht angekündigte Strategie, den Fremdfinanzierungsgrad des Fonds durch den Verkauf eines ersten Pakets an Immobilien zu senken und in Richtung eines Zielkorridors von 25-28 Prozent zu bewegen. Die Verhandlungen für einen weiteren Verkauf sind weit fortgeschritten und sollen in Kürze abgeschlossen werden.



«Wir verfolgen konsequent den strategischen Plan, unser Portfolio weiter zu optimieren, mit einer tieferen Fremdkapitalisierung noch stärker am Markt auftreten zu können und langfristigen Wert sowie stabile Dividenden für unsere Investoren zu schaffen», sagt Dominik Fischer, Head Investment Management von Helvetica.



Erstklassige Mieterbeziehungen stärken die Ertragsbasis nachhaltig

Eine zweite strategische Priorität im aktuell herausfordernden Marktumfeld liegt auf der konsequenten Realisierung von Potenzialen in den Liegenschaften. Nebst der Prüfung von Ausnützungsreserven werden durch Erhöhung des Vermietungsstandes mit Neuvermietungen und Vertragsverlängerungen Potenziale freigesetzt. Aktuell kann die Fondsleitung Highlights aus den Vermietungserfolgen an drei Standorten bekanntgeben.

Einerseits die vorzeitige Verlängerung des Mietverhältnisses mit der Firma Ochsner Sport AG an der Bernstrasse 35 in Lyssach (BE) über weitere fünf Jahre. Auf eine Fläche von zwei Vollgeschossen offeriert die Liegenschaft grosszügige und flexible Verkaufsflächen. Diese Verlängerung bestätigt die Attraktivität des Fachmarkts in Lyssach mit einem ansprechenden Mietermix.



Im wandelnden Büromarktumfeld gelang es Helvetica die Handelskammer Frankreich-Schweiz (CCIF) für weitere fünf Jahre als Mieterin im attraktiven und repräsentativen Gebäude an der Route du Jura in Fribourg zu binden. Zudem konnten in der Büro- und Gewerbeliegenschaft „Atrium“ in Baden-Dättwil 850m2 an neue Mieterinnen und Mieter aus der Gesundheitsbranche und aus dem Bereich Kunst und Kultur langfristig vermietet werden.



«Der hohe Vermietungsstand von über 95 Prozent ist einerseits Beleg für unsere Bemühungen um erstklassige Mieterbeziehungen. Andererseits ist dies auch ein Indiz dafür, dass Gewerbeliegenschaften entlang unserer Anlagestrategie nach wie vor sehr gesucht sind», sagt Natasha Gamper Head Asset Management Commercial.