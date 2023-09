Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 08.09.2023 Kursziel: 6,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Weiterhin solide Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 In einem anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld konnte die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) für die ersten sechs Monate des aktuellen Geschäftsjahres 2023 über eine solide Entwicklung berichten. Dabei werden die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP erzielten operativen Fortschritte jedoch erst bei einer Bereinigung des vorgelegten Zahlenwerks um diverse Sondereinflüsse sichtbar. So fielen im letztjährigen Vergleichszeitraum insgesamt positive Währungs- und Sondereffekte von 15,7 Mio. Euro beim Umsatz und saldiert 1,5 Mio. Euro beim EBITDA an. In der Berichtsperiode kam es hingegen zu Belastungen aus Wechselkurseffekten von 1,1 Mio. Euro beim Umsatz sowie aus Sondereinflüssen von 3,5 Mio. Euro beim EBITDA. Auf Basis der von FP berichteten, um diese Effekte bereinigten normalisierten Werte kletterten die Konzernerlöse um 12,5 Prozent und das EBITDA um 27,7 Prozent, was eine normalisierte EBITDA-Marge von 14,6 Prozent bedeutete. Darin enthalten ist allerdings auch ein Erstkonsolidierungseffekt aus den erst seit dem zweiten Quartal 2022 in das Zahlenwerk einfließenden Azolver-Gesellschaften. Auch zukünftig sollte sich die voranschreitende Transformation des Unternehmens zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin positiv auf die Umsatz- und Ergebniskennziffern auswirken. Dabei wurde im zweiten Quartal mit dem Beginn der sukzessiven Umstellung auf das konzernweite neue ERP/CRM-System ein wichtiger Meilenstein von FUTURE@FP erreicht. Zudem baut das Unternehmen sein Produkt- und Lösungsportfolio kontinuierlich aus und treibt die Internationalisierung insbesondere im potenzialstarken Geschäftsbereich Digital Business Solutions weiter voran. Insgesamt sehen wir daher die weiteren Perspektiven der Francotyp-Postalia Holding AG mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender Erlöse von zuletzt 67 Prozent unverändert positiv. Trotz aller Erfolge des am 29. April 2021 erstmals vorgestellten Transformationsprogramms FUTURE@FP hat sich der Aktienkurs jedoch seitdem per Saldo praktisch nicht von der Stelle bewegt - seinerzeit notierte der FP-Anteilsschein bei 3,22 Euro, aktuell bewegt er sich mit 3,20 Euro immer noch auf dem gleichen Niveau. Dabei beläuft sich das KGV für 2023 auf Basis unserer Schätzungen momentan nur auf 6,7. Auch unter Berücksichtigung der mit knapp 14 Prozent zum Halbjahresende recht schwachen Konzerneigenkapitalquote ist das Papier damit unseres Erachtens deutlich unterbewertet. Wenn der Kapitalmarkt die bereits erreichten Fortschritte und die weiteren Potenziale des Berliner Traditionsunternehmens realisiert, sollte aber endlich Bewegung in die Notierung kommen. Impulse könnte zudem auch das noch bis Anfang November 2023 laufende Aktienrückkaufprogramm liefern. Bei Ansatz unseres leicht auf 6,40 Euro erhöhten Kursziels weist die FP-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von glatten 100 Prozent auf. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Empfehlung, den Anteilsschein auf dem unserer Ansicht nach sehr günstigen Kursniveau zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27693.pdf

