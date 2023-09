VOLKSWAGEN VZ - Zu viele Hürden voraus!? Aktie weiter meiden?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 105,760 € (XETRA)

Gegen Ende der aktuellen Handelswoche scheint in der Volkswagen-Aktie noch einmal etwas Hoffnung aufzukommen. Diese wird heute vorbörslich nicht nur aktiv gehandelt, sondern liegt mit Notierungen bei 107 EUR auch spürbar im Plus. Dies passt ganz gut zum kurzfristigen Geschehen der letzten Tage. Im übergeordnet bärischen Abwärtstrend verlor die Aktie an Momentum oder anders formuliert, seit Anfang September zeigte sich an den Tiefs immer wieder temporäres Kaufinteresse.

Fairerweise sollte man jedoch erwähnen, dass dies am laufenden Abwärtstrend bis dato nichts geändert hat. Dieser ist weiterhin federführend und mittelfristig drohen problemlos deutlich tiefere Kurse (siehe hier). Im Grunde trifft dies unterhalb von ca. 109/110 EUR sogar auf das kurzfristige Chartbild zu. Selbst im Stundenchart wurde noch keine vollständige Bodenformation ausgebildet, auch mit den heutigen vorbörslichen Gewinnen nicht.

Es muss viel passieren!

Damit sind wir auch schon beim Kernproblem der Aktie. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg hin zu einem neuen Aufwärtstrend weit. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen sich die Käufer beginnen ab ca. 107,50 EUR bis hin zu ca. 110 EUR mehreren kurzfristigen Widerständen gegenüber. Diese müssten erst einmal nachhaltig überwunden werden, um beispielsweise weitere Erholungsgewinne in Richtung 115 EUR zu ermöglichen. Aber selbst dies wäre im mittelfristigen Chartbild lediglich ein Pullback an das letzte große bärische Ausbruchsniveau und damit eine „perfekte Chance“, um wieder bärisch in den zweistelligen Preisbereich durchzustarten.

Fazit: Mutige und sehr spekulativ orientierte Trader könnten in der Volkswagen-Aktie auf eine Erholung spekulieren. Mit der Nähe zum aktuellen Tief hätte man zumindest die Möglichkeit, eine solche Spekulation mit einem engen Stop-Loss abzusichern. Sollte es dann tatsächlich zu einem Pullback in Richtung 115 EUR kommen, hätte man wenigstens das Chance-Risiko-Verhältnis auf seiner Seite. Man sollte jedoch nicht damit rechnen, dass dies auch auf die Wahrscheinlichkeit zutrifft. Im ungünstigsten Fall werden Erholungsversuche schon im Bereich von 107,50-110,00 EUR abgewürgt und die Aktie setzt im übergeordneten Abwärtstrend mit Zielen unterhalb von 100 EUR weiter fort.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Volkswagen AG Vz.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)