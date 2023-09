APPLE - Das wird eine ganz wichtige Woche für die Aktie

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 178,180 $ (Nasdaq)

Die abgelaufene Handelswoche in der Apple-Aktie war eine Enttäuschung und das trotz des Apple-Events am morgigen Dienstag, bei dem viele von einer Vorstellung des neuen iPhone 15 ausgehen. Geht vielleicht die Angst um? Noch Mitte August konnte in der Aktie ein kleiner Boden in Form einer inversen SKS-Formation ausgebildet werden. Der Durchbruch ist den Bullen am 29. August mit dem Kursanstieg über ca. 181,12 USD gelungen. Im Anschluss stiegen die Kurse direkt bis auf 190 USD an und erst hier kam es zu einer Pullback-Bewegung.

Diese aber hatte es in sich. In nur zwei Handelstagen pulverisierte man fast die gesamten Gewinne seit Mitte August. Am Donnerstag setzten erst bei 173,54 USD kurzfristige Käufe ein, die bereits am Freitag ihr Ende gefunden haben könnten. Intraday kam es knapp oberhalb von ca. 180 USD zu Verkäufen und so ging die Aktie nur mit einem kleinen Plus von 0,35 % aus dem Handel. Gleichzeitig blieb man damit unterhalb der alten Widerstandsmarke bei 181,12 USD.

Volatile Konsolidierung versus Abwärtstrend

Mit Blick auf den weiteren Kursverlauf ergeben sich in der Apple-Aktie natürlich wie immer mehrere Szenarien. In der bullischen Variante kann der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 170 USD gehalten werden, um von hier aus einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch zu starten. Unmöglich ist diese Entwicklung zwar nicht, sie steht jedoch auf wackeligen Beinen. Dafür waren die Kurseinschläge Anfang August und auch in der letzten Woche zu heftig.

Dementsprechend sollte man die Alternativen im Hinterkopf behalten. In der Variante eins bleibt es bei einer Konsolidierung zwischen ca. 170 und 190/198 USD und die Kurse laufen in den nächsten Wochen und Monaten lediglich seitwärts. Damit würde man die steile Rally seit Anfang des Jahres auf hohem Niveau auskonsolidieren.

Aber es geht auch anders. Im Falle des dritten Szenarios war die Verkaufswelle im August nur der Anfang. In diesem Szenario könnte in der letzten Woche der Startschuss für die zweite Abwärtsbewegung gefallen sein und im Rahmen dessen könnten die Kurse auf 170 und sogar wieder 160-157,50 USD abrutschen. Damit würde die Aktie wesentlich deutlicher auf den Aufwärtstrend seit Januar reagieren.

Fazit: Der Preisbereich ab ca. 175 USD ist in der Apple-Aktie zwar eine Unterstützung, offen ist jedoch noch, ob diese wirklich nachhaltig verteidigt werden kann. Falls nicht drohen in den kommenden Wochen sogar Abgaben in Richtung 160 USD, während im positiven Fall Gewinne auf 190 bis knapp 200 USD möglich werden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)