Dax startet freundlich in die Woche - Covestro gefragt

Frankfurt (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in dieser Woche wagen sich Dax-Anleger nur vorsichtig voran.

Der deutsche Leitindex legte am Montag zur Eröffnung um 0,4 Prozent auf 15.798 Punkte zu. "Lange waren Unsicherheit und Nervosität im Vorfeld einer Zinsentscheidung nicht so groß wie diesmal", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Diesmal ist tatsächlich nicht klar, ob die EZB sich für eine Pause entscheidet oder ob sie ein weiteres Mal an der Zinsschraube dreht."

Bei den Einzelwerten rückte Covestro mit einem Plus von rund drei Prozent an die Dax-Spitze. Der Kunststoffkonzern will mit Abu Dhabis staatlichem Ölkonzern Adnoc über dessen milliardenschweres Übernahmeangebot verhandeln, wie das Leverkusener Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt hatte. Zuletzt hatte Adnoc gegenüber Covestro eine mögliche weitere Erhöhung des Angebots auf 60 Euro je Aktie signalisiert. Der Deal hätte dann ein Volumen von 11,6 Milliarden Euro. Schon am Freitagnachmittag hatten sich Covestro-Aktien zeitweise um mehr als zehn Prozent auf bis zu 53 Euro verteuert.

