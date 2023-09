EQS-News: fund2seed GmbH: Die fund2seed Gruppe wird um einen EU-Benchmark-Administrator ergäntz

Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

fund2seed GmbH: Die fund2seed Gruppe wird um einen EU-Benchmark-Administrator ergäntz



11.09.2023 / 07:59 CET/CEST

Die deutsche f2index GmbH wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Index Administrator gemäß Artikel 34 der EU-Benchmark Verordnung (2016/1011 vom 08. Juni 2016) registriert.



Weltweit gibt es bereits unzählige Benchmarks und Referenzwerte. Fast alle sind abstrakt und ausschließlich auf ökonomische Daten beschränkt. Während es vor ein paar Jahren noch ausreichte, die maximale Performance für Investoren zu generieren, so müssen heute soziale und ökologische Wirkungen einbezogen werden. Nicht nur das Ergebnis ist entscheidend, zunehmend steht Ursache und Wirkung im Mittelpunkt von Anlageentscheidungen. Extrem komplex – gerade für regulierte Investoren, die ihrerseits Risiken weitestgehend vermeiden müssen.



Unter der Marke „fund2index“ lanciert die fund2seed Gruppe in den kommenden Monaten eine Reihe von Indizes, die Komplexität reduzieren, um wirkungsvolles Handeln zu ermöglichen und Orientierung zu bieten. Mit Hilfe mehrdimensionaler Indizes, Indizes auf Anleihen, Alpha- und Risk-Adjusted Indizes wird die Philosophie der fund2seed Gruppe konsequent umgesetzt.



Sven Ulbrich, Gründer der fund2seed Gruppe: „Nachhaltig zu agieren bedingt, Absicht und Wirkung des eigenen Handelns fortlaufend zu reflektieren. Mit fund2index aggregieren wir abstrakte und sehr komplexe Zusammenhänge in einer einfachen Zahl.“



Bereits seit März 2023 bereitet sich das Team von Indexspezialisten in Frankfurt auf die neuen Indizes vor. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Antragsverfahrens und der Eintragung im Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ist die f2index als Benchmark-Administrator anerkannt.



Christian Schedling, Geschäftsführer der f2index: „Die Registrierung als Benchmark-Administrator im Sinne der EU-BMR ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um regulierten Marktteilnehmern wirkungsorientiertes Handeln zu ermöglichen. Diese schafft Transparenz und Sicherheit für unsere Kunden. Wir bauen auf einem soliden Fundament aus jahrelanger Erfahrung, einschließlich einer starken Governance-Struktur auf, und freuen uns darauf, unseren Beitrag zum Wachstum der Gruppe zu leisten.“



Über f2index:

Die f2index ist seit August 2023 im ESMA-Register der EU-Benchmark-Administratoren registriert und fokussiert sich auf Indizes für Institutionelle und gemeinnützige Organisationen. Das Team in Frankfurt setzt hierbei Schwerpunkte auf mehrdimensionale Indizes, Renten-, Alpha- und Risk-Adjusted Indizes.



Über fund2seed:

Die fund2seed mit Sitz in Rheinhessen ist eine eigentümergeführte GmbH, die sich ganzheitlich und ausschließlich gemeinnützigen Zielen oder Versorgungszusagen verpflichtet hat. Dem Konzept „form follows function“ folgend, setzt fund2seed in der Lösungsfindung das gesamte Spektrum heutiger Finanzkonzepte und Produkttypen ein.



