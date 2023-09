EQS-News: Nagarro SE: Nagarro leitet Wechsel des Konzernabschlussprüfers ein

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nagarro SE: Nagarro leitet Wechsel des Konzernabschlussprüfers ein



11.09.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



11. September 2023 – Der Aufsichtsrat von Nagarro beschließt, der kommenden Hauptversammlung im Jahr 2024 die Wahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer des Nagarro-Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. Auf Empfehlung des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat der Nagarro SE in seiner Sitzung vom 07. September 2023 beschlossen, der kommenden Hauptversammlung im Jahr 2024 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Nagarro SE für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. Diese Empfehlung ist das Ergebnis mehrerer Beratungen zwischen dem Aufsichtsrat, dem Prüfungsausschuss, dem Nagarro-internen Projektteam und dem Vorstand der Nagarro SE sowie eines umfassenden öffentlichen und diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahrens in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der EU-Abschlussprüferverordnung. In der ordentlichen Hauptversammlung der Nagarro SE im Juni 2023 wurde die LOHR + COMPANY GmbH erneut zum Abschlussprüfer der Nagarro SE für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 bestellt. In der Folge hat Nagarro weltweit anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in die engere Auswahl genommen, die auf der Grundlage der von LOHR + COMPANY erteilten Instruktionen die konsolidierungsfähigen Prüfungen bzw. die gesetzlichen Prüfungen mehrerer rechtlicher Konzerneinheiten für das Jahr 2023 durchführen werden, welche im Jahr 2022 gemeinsam etwa 60 % des konsolidierten Umsatzes des Nagarro-Konzerns ausmachten. "Wir haben das Auswahlverfahren frühzeitig eingeleitet, um einen reibungslosen Übergang des Mandats im Einklang mit den Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu gewährleisten", sagte Christian Bacherl, Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Manas Human, Custodian of Entrepreneurship in the Organization, fügte hinzu: "Jeder Investor ist für uns bedeutsam. Dennoch möchten wir Nagarro noch attraktiver für große internationale institutionelle Investoren machen, die mit unserer Peer Group vertraut sind. Nagarro hat mehrere Schritte in diese Richtung unternommen, wie z. B. die Erweiterung unseres Aufsichtsrats um unabhängige Mitglieder sowie einen Vertreter aus den USA. Weltweit anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften prüfen bereits einige wesentliche rechtliche Einheiten von Nagarro und der Schritt zur Bestellung einer weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Konzernebene ist ein weiterer Beleg für unser Engagement für ein Höchstmaß an Corporate Governance und Transparenz."

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

11.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com