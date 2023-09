Swiss Re erwartet anhaltende Wachstumsdynamik in der Nichtleben-Rückversicherung; risikoadäquate Renditen erforderlich

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Konferenz/Marktbericht

Der Nichtleben-Rückversicherungsmarkt dürfte in den nächsten zehn Jahren stärker wachsen als das BIP, bedingt durch neue Risikopools und kontinuierliche Anpassungen der Prämiensätze

Der Erhalt einer ausreichenden Rückversicherungskapazität setzt voraus, dass die Renditen in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken stehen

Die sich wandelnden Naturkatastrophenrisiken erfordern ein neues Gleichgewicht zwischen dem Angebot an Rückversicherungskapazität und der steigenden Nachfrage sowie Anpassungen im Underwriting Zürich, 11. September 2023 – Angesichts des zunehmenden Risikobewusstseins und der steigenden Rück‑/Versicherungs-nachfrage betont Swiss Re, wie wichtig bessere Underwriting-Daten, eine umfassendere Modellierung und eine Neuausrichtung der Versicherungs-Wertschöpfungskette für einen nachhaltigen Rückversicherungsmarkt sind. Swiss Re legt weiterhin grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit Erstversicherern, um Risiken zu antizipieren und zu steuern, auf Katastrophenereignisse zu reagieren und ihnen zu helfen, in einer unsicheren Welt Wachstum zu erzielen. Im Vorfeld der Gespräche, die am Rendez-Vous de Septembre zwischen Erst- und Rückversicherern über die im Januar 2024 anstehenden Vertragserneuerungen stattfinden, gibt Swiss Re eine Einschätzung zur aktuellen Lage der Branche und zeigt die wichtigsten Markttrends auf. Als zentrale Themen sieht Swiss Re die steigende Nachfrage nach Rück‑/Versicherungsschutz in einem von erhöhter Volatilität geprägten Umfeld sowie die weiterhin bestehende Notwendigkeit risikoadäquater Renditen. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass der Nichtleben-Rückversicherungsmarkt stärker wachsen wird als das BIP, vor allem aufgrund der Inflation und der Urbanisierung. Der Zehnjahresausblick für den Markt zeigt in US-Dollar ein nominales Wachstum von etwa 5,4% pro Jahr, was inflationsbereinigt etwa 3% entspricht. Nach Jahren schwacher Performance und überdurchschnittlichen Naturkatastrophengeschehens kehrt der Rückversicherungsmarkt nun zu einem nachhaltigeren risikobereinigten Preisniveau zurück. Dieser Trend dürfte sich bei den kommenden Vertragserneuerungen im Januar 2024 fortsetzen. Urs Baertschi, CEO Property & Casualty Reinsurance von Swiss Re: «Starke Partnerschaften zwischen Erst- und Rückversicherern, bessere Underwriting-Daten und eine gewisse Neujustierung der Risikoteilung zwischen Erst- und Rückversicherern werden notwendig sein, damit die Rückversicherungsindustrie nachhaltig arbeiten und ihre zentrale Funktion erfüllen kann, die darin besteht, Spitzenrisiken abzufedern.» Entwicklung der Naturkatastrophenrisiken erfordert Anpassungen im Underwriting Steigende Schäden durch Naturkatastrophen belasten den Sach-Rück‑/Versicherungsmarkt stark. Wie die zahlreichen Ereignisse des Jahres 2023 in aller Welt gezeigt haben, entwickeln sich die Risikoprofile weiter, und es ist davon auszugehen, dass es weitere Jahre mit versicherten Schäden von über 100 Mrd. USD geben wird. Die Nachfrage nach Sachrückversicherung für Naturkatastrophen dürfte angesichts weiter steigender Exponierungen hoch bleiben. Gleichzeitig bleiben die wichtigsten Risikotreiber unverändert: Extremwetterereignisse, Urbanisierung, höhere Immobilienwerte und Inflation. Ein wichtiges Gesprächsthema wird das Gleichgewicht zwischen Rückversicherungskapazität und steigender Nachfrage sein. Während Erstversicherer besser geeignet sind, Frequenz- und Kleinschäden zu absorbieren, besinnen sich Rückversicherer nun auf ihre Kernfunktion: die Unterstützung der Erstversicherer bei der Bewältigung von Grossschadenereignissen wie dem Erdbeben in der Türkei Anfang dieses Jahres. Dieser Trend zu einem nachhaltigeren Gleichgewicht bei der Risikoteilung dürfte sich fortsetzen. Ein weiteres Thema werden sekundäre Gefahren wie Waldbrände, Überschwemmungen und Hagel sein, denn die Modellierung solcher Gefahren stellt nach wie vor eine Herausforderung dar, und die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich in immer extremeren Wetterereignissen. Um besser vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen, werden mehr Datentransparenz und Investitionen in prognostische Fähigkeiten benötigt. Swiss Re überwacht diese Exponierungen sorgfältig und hat Massnahmen ergriffen, um die Weiterentwicklung der Risikolandschaft zu bewältigen. Gianfranco Lot, Chief Underwriting Officer Property & Casualty Reinsurance von Swiss Re: «Für die Branche ist es wichtig, dass Risiken versicherbar bleiben. Deshalb thematisiert Swiss Re den Klimawandel schon so lange und mit solcher Entschiedenheit. Wir investieren weiterhin erheblich in unsere eigenen Risikomodelle und sind bereit, unsere Kunden im Naturkatastrophengeschäft zu unterstützen und mit ihnen zu wachsen.» Schwieriger Haftpflichtmarkt Ein weiterer wichtiger Punkt wird der Haftpflichtmarkt sein, denn hier bestehen einige Herausforderungen. Der Druck durch die soziale und wirtschaftliche Inflation treibt die Schadenkosten in die Höhe. Der Prozessfinanzierungsmarkt verzeichnete von 2019 bis 2022 ein Wachstum von 42%, und einer Analyse von Swiss Re zufolge ist die Zahl der Urteile von US-Gerichten mit Schadenersatzsummen von über 5 Mio. USD zwischen 2014 und 2021 um 54% gestiegen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, und auch wenn es hier vor allem um ein US-Phänomen geht, gibt es Anzeichen dafür, dass er auch auf andere Teile der Welt übergreifen wird. In einem solchen Umfeld wird mehr Datentransparenz nötig sein, um die zugrunde liegende Exponierung zu verstehen, die mit neuen Risiken verbunden ist, und die anstehenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Wachstum jenseits des reinen Risikotransfers Um in einem sich rasant verändernden Markt mehr und bessere Versicherungsangebote machen zu können, wird eine Effizienzsteigerung nötig sein. Dieses Thema gewinnt in der Versicherungswirtschaft zunehmend an Bedeutung. Daten- und technologiegestützte Lösungen werden hier eine wichtige Rolle spielen. Die Division Reinsurance Solutions von Swiss Re bietet ein breites Spektrum an Tools und Services, das die gesamte Versicherungs-Wertschöpfungskette jenseits des reinen Risikotransfers umspannt. Diese skalierbaren Lösungen sind auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten und sollen Erstversicherern helfen, angesichts der weiterhin rasanten Entwicklung der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben. Moses Ojeisekhoba, CEO Global Clients & Solutions von Swiss Re: «Basierend auf unserem Risikowissen und unseren firmeninternen digitalen Fähigkeiten gehen wir mit Swiss Re Reinsurance Solutions über unsere Kernfunktion als Rückversicherer hinaus. Wir helfen Erstversicherern, Daten und Analytik besser zu nutzen, um Produktangebote zu vereinfachen, Portefeuilles neu zu positionieren und ihre Gesamtperformance zu verbessern. Damit schaffen wir letztlich die Voraussetzungen für ihr künftiges Wachstum.» Medienkonferenz Swiss Re wird heute um 14:15 Uhr MESZ in Monte Carlo und via Zoom eine Medienkonferenz im Hybridformat abhalten. Weitere Informationen und ein Registrierungsformular finden Sie hier. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

