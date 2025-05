APA ots news: Sabine Stöger übernimmt die Rolle der CFO bei Allianz Österreich

Wien (APA-ots) - Allianz Elementar Versicherungs-AG und Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG geben bekannt, dass Anne Thiel, Chief Financial Officer (CFO), ihr Amt zum 30. Juni 2025 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen niederlegen wird. Ihr folgt mit 1. Juli 2025, abhängig davon, dass die Finanzmarktaufsicht keinen Einwand erhebt und von den erforderlichen Aufsichtsratsbeschlüssen, Sabine Stöger nach. Sabine Stöger war zuletzt als CFO bei der ERGO Versicherung AG tätig. Die studierte Betriebswirtin bringt außerdem umfangreiche Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei der BAWAG P.S.K. mit, wo sie unter anderem als Bereichsleiterin Controlling, Unternehmensanalystin und im Bereich Unternehmensstrategie in leitender Funktion tätig war. In ihrer neuen Rolle wird sie die Bereiche Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen, Controlling, Risiko Controlling & ALM und Aktuariat verantworten. Wir freuen uns, dass Anne Thiel im Allianz Konzern bleiben und zukünftig als Senior Advisor für den Regionalen CFO der Allianz Central Europe Holding tätig sein wird. Die Allianz Österreich heißt Sabine Stöger herzlich willkommen und wünscht ihr für die neuen Aufgaben viel Erfolg. Gleichzeitig dankt das Unternehmen Anne Thiel für ihr Engagement sowie ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in den letzten fünf Jahren und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher / Allianz Österreich Telefon: +43 676 878222914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0144 2025-05-07/14:24