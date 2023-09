BVB Aktie fällt auf tiefsten Stand seit Anfang Juni – Anleger auf der Hut

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA befindet sich auch am Dienstag zunächst weiter auf Talfahrt. Mit zwischenzeitlich 4,12 Euro kostete ein Anteilsschein am Nachmittag zuletzt so viel wie Anfang Juni. Allein in diesem Monat haben die Papiere bereits über 10 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

BVB enttäuscht in sportlicher Hinsicht – Anleger strafen Papiere ab

Die Enttäuschung über den bisherigen Saisonlauf steht Anlegern weiterhin ins Gesicht geschrieben. Mit aktuell fünf Zählern auf dem Konto rangiert der BVB derzeit auf Platz neun der Fußball-Bundesliga. Der Abstand auf Platz eins (Leverkusen) beträgt bereits nach drei Spieltagen vier Punkte.

Das erste Spiel konnte noch mit 1:0 gegen den 1. FC Köln knapp für sich entschieden werden. Gegen den Stadtnachbarn VfL Bochum und Aufsteiger 1. FC Heidenheim folgte jeweils ein Remis.

Trotz der schwachen Leistung dürfte in diesem Kontext die partielle Punkteausbeutung positiv zu bewerten sein. Die Art und Weise der sportlichen Leistung dürfte dennoch unter dem Strich stark enttäuscht haben, was Anleger im Hinblick auf die anstehenden Partien wieder hat vorsichtiger werden lassen. Gerade das international finanziell lukrative Geschäft (UEFA-Champions-League) startet am kommenden Dienstag gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain (21:00 Uhr). Des Weiteren sind der AC Mailand und Newcastle United in der Gruppe des BVB vertreten.

Am kommenden Samstag gastiert der BVB beim SC Freiburg (15:30 Uhr). Eine Woche später tritt die Mannschaft gegen den formstarken VfL Wolfsburg an.