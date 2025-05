Wadephul informiert Merz über Gespräch mit Netanjahu

JERUSALEM/LONDON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) über die Ergebnisse der Beratungen bei seiner Antrittsreise nach Israel eng abgestimmt. Aus Delegationskreisen hieß es, Wadephul habe direkt nach seinem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Merz telefoniert. Über den Inhalt des Telefonats wurde Stillschweigen vereinbart.

Wadephul hatte die israelische Regierung bei einem Treffen mit Außenminister Gideon Saar in Jerusalem eindringlich aufgerufen, wieder in ernsthafte Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg einzusteigen. Zudem forderte er angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen eine rasche Wiederaufnahme der Hilfslieferungen.

Hilfsorganisationen berichten, Israel lasse seit mehr als zwei Monaten keine Nahrungsmittel und Hilfsgüter mehr in das dicht besiedelte und großflächig zerstörte Küstengebiet. Wadephul betonte nach dem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten, auch Netanjahu wisse, dass im humanitären Bereich dringender Handlungsbedarf bestehe.

Wadephul nimmt an Ukraine-Konferenz in London teil

Wadephul landete am späten Abend in London, wo er heute an einer weiteren Konferenz zum Krieg in der Ukraine teilnehmen will. Der britische Außenminister David Lammy empfängt neben Wadephul auch Vertreter aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen und der EU sowie den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha. Die Konferenz der sogenannten Weimar+-Gruppe, einer Erweiterung des Weimarer Dreiecks aus Deutschland, Frankreich und Polen, folgt auf den Besuch europäischer Staatschefs am Samstag in Kiew./bk/DP/zb