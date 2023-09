Carl Zeiss Meditec: Wachstumsstory mit günstiger Bewertung

Werbung

Medizintechnikunternehmen im Profil

Die Carl Zeiss Meditec AG ist der Dachverband für die medizinischen Technologieaktivitäten von ZEISS und gehört zu den weltweit führenden Anbietern in diesem Bereich. Das Unternehmen ist in verschiedenen Marktsegmenten tätig, darunter Medizin- und Forschungslösungen, Industrielösungen, Augenpflege und Lifestyleprodukte. Es leistet einen bedeutenden Beitrag zur medizinischen Weiterentwicklung, insbesondere in den Bereichen Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Zu den Produkten gehören Operationsmikroskope, ophthalmologische Diagnosesysteme, Lithographieoptik, industrielle Messtechnik, Brillengläser, Planetariumstechnik, optronische Produkte, Film- und Fotoobjektive sowie Ferngläser und Spektive. Zeiss Meditec stellt Ärzten weltweit intelligente Werkzeuge zur Verfügung, um Krankheiten wie Fehlsichtigkeit (Refraktion), Grauer Star (Katarakt), Grüner Star (Glaukom) und Netzhauterkrankungen (Retina) effizient zu behandeln, angefangen bei der Diagnose bis hin zur Nachbehandlung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Visualisierungslösungen für die HNO- und Neurochirurgie an, die bei der Entfernung von Tumoren, bei der Behandlung von Gefäßerkrankungen und der Therapie funktioneller Erkrankungen zum Einsatz kommen.

Carl Zeiss gliedert sich in zwei strategische Geschäftsbereiche: Augenheilkunde und Mikrochirurgie, wobei die Augenheilkunde den Großteil des Umsatzes vom vergangenen Geschäftsjahr mit 77 % ausmacht. Das ostdeutsche Unternehmen erzielt den Großteil seiner Umsätze in Deutschland (61 %), danach folgen die Vereinigten Staaten (27 %), der Rest Europas (7 %) und Asien (5 %). Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. Euro gehört Carl Zeiss zu den etwa 50 größten börsennotierten Firmen Deutschlands. Sie sind als mittelgroßer Technologiewert Mitglied sowohl im TecDAX als auch im MDAX.

Q3-Zahlen: Beide Geschäftseinheiten wachsen zweistellig

Am 4. August 2023 gab Carl Zeiss seine Zahlen zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2023 bekannt. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind die Umsätze (1,5 Mrd. Euro) zweistellig (+13,3 %) gewachsen. Das Wachstum kommt von beiden Geschäftseinheiten, sowohl Augenheilkunde als auch Mikrochirurgie. Der Bereich Augenheilkunde generierte einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 12,2 % gegenüber der Vergleichsperiode entspricht. Und das kleinere Segment Mikrochirurgie erwirtschaftete 357 Mio. Euro und ist damit um 16,9 % gewachsen. Der Auftragsbestand des Unternehmens bleibt hoch. In dieser Periode verbesserte sich außerdem die Auslieferung von medizinischem Equipment dank wegfallender Lieferkettenproblematik.

In allen Regionen konnte der Umsatz in den ersten neun Monaten signifikant gesteigert werden. Europa / Mittlerer Osten / Afrika (+11,4 %) sowie Amerika (+24,2 %) sind zweistellig gewachsen. Die Asien-Pazifik-Region (+8,8 %) hat ihren Umsatz auch erhöht und wurde von der starken Nachfrage aus Indien und Südostasien getrieben. Die Umsätze in Japan und Südkorea sind hingegen leicht zurückgegangen. Die bereinigte EBIT-Marge lag für diese Periode bei 16,8 %.

Beim Ausblick für das komplette Geschäftsjahr 2023 rechnet Carl Zeiss mit einem Umsatz von etwa 2,1 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 10 % verglichen mit dem Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge wird sich am unteren Ende des Korridors zwischen 17 und 20 % befinden. Mittelfristig soll sich diese Marge aber wieder stabilisieren und das Niveau von 20 % erreichen.

Vielversprechende Wachstumsaussichten in der Medizintechnik

In der Investorenpräsentation vom August 2023 ging Carl Zeiss auf die vielversprechenden Wachstumsaussichten in der Medizintechnik ein. Erstens wächst der Wohlstand und die Bevölkerung altert. Die Anzahl der Kataraktoperationen wird auch in Zukunft kontinuierlich weiter steigen. Diese Operationen sind chirurgische Eingriffe zur Entfernung von Katarakten, die eine Trübung der Augenlinse darstellen und die Sehkraft beeinträchtigen können. Zweitens ist das Leben immer mehr von Technologie bestimmt. Dies führt zu beschleunigtem Auftreten von Kurzsichtigkeit und hoher Kurzsichtigkeit. Die Nachfrage nach erstklassiger Sehqualität wird steigen. Drittens erfordert die zunehmende Patientenbelastung effizientere Arbeitsabläufe. Die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen neu gestalten. Viertens besitzen die Menschen durch künstliche Intelligenz immer mehr Zugang zu gebündelten Informationen und Aufklärung. Es besteht deshalb allein schon die Notwendigkeit, die Ergebnisse chirurgischer Behandlungen zu verbessern. Fünftens wird der zunehmende Zugang zur Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern die Nachfrage nach Medizintechniklösungen weiter erhöhen. Für Carl Zeiss Meditec sind dies vielversprechende Aussichten, da der Konzern sich im Bereich Augenheilkunde als Nummer 2 weltweit und im Bereich Mikrochirurgie als Nummer 1 ansieht.

Der Gesundheitssektor, insbesondere die medizinische Bildgebung und Diagnostik, bleibt ein Schlüsselmarkt für Zukunftstechnologien und Wachstum. Außerdem ist der Sektor Gesundheit im Vergleich zu vielen anderen Branchen äußerst krisenresistent. Eine weitere Stärke von Carl Zeiss ist die Diversifikation und Stabilität. Der Konzern ist in verschiedenen Marktsegmenten tätig, einschließlich Medizin- und Forschungslösungen, Industrietechnik und Lifestyleprodukten. Diese Diversifikation verringert das Risiko für Anleger, da Carl Zeiss nicht allein von einem Markt abhängig ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine solide finanzielle Stabilität. Leider hat sich Carl Zeiss allerdings auch sehr abhängig vom deutschen Markt gemacht, da sie fast zwei Drittel ihrer Umsätze dort erzielen. Ein geographisch hoch diversifiziertes Kundenportfolio würde kein so hohes Klumpenrisiko aufweisen. Kurz- und mittelfristig bestehen aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms eingetrübte Konsensschätzungen für 2024 und die Folgejahre, was sich im aktuellen Aktienkurs widerspiegelt. Langfristig besteht jedoch die berechtigte Hoffnung, dass attraktive Margen von 20 % oder mehr erreicht werden. Diese Kombination könnte eine Stabilisierung in der aktuellen Kursregion begünstigen und eine Konsolidierung auslösen, zumal die Papiere von Carl Zeiss mittlerweile auf das Niveau von Sommer 2019 gefallen sind.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Carl Zeiss Meditec AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Carl Zeiss Meditec AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW8RTD, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Carl Zeiss Meditec AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 84,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Carl Zeiss Meditec AG an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 84,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Carl Zeiss Meditec AG am 20.12.2024 auf oder über 84,00 Euro liegen wird.

Stand: 12.09.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion