EQS-News: CLIQ Digital AG kooperiert mit Modeunternehmen NEW YORKER und bietet kostenlose, verlängerte cliq.de Mitgliedschaften

CLIQ Digital AG kooperiert mit Modeunternehmen NEW YORKER und bietet kostenlose, verlängerte cliq.de Mitgliedschaften DÜSSELDORF, 12. September 2023 - Die CLIQ Digital AG kündigt eine Partnerschaft mit dem internationalen Modelabel NEW YORKER an, um einen Monat lang Mode, Lifestyle und Unterhaltung zu vereinen. Fashion meets Entertainment: NEW YORKER x Cliq Die Aktion „NEW YORKER x Cliq“ findet vom 15. September bis zum 15. Oktober in 260 NEW YORKER Stores deutschlandweit sowie auf den Online-Plattformen von www.cliq.de/newyorker und www.newyorker.de statt. Die Kampagne soll junge, modebewusste Menschen und Entertainment-Fans gleichzeitig ansprechen. Die Zielgruppen beider Unternehmen sind aufgrund des gleichartigen Preisbewusstseins und der gemeinsamen Interessen gut aufeinander abgestimmt. Verschiedene Online- und Offline-Visuals, ein exklusiver Radiospot am POS und eine LED-Wand im NEW YORKER Flagshipstore in Braunschweig bilden das Herzstück der Kampagne. Interessierte können sich auf Vorteilsangebote und Shopping-Gutscheine freuen. Im Rahmen der „NEW YORKER x Cliq“-Partnerschaft haben NEW YORKER-Kund:innen die Möglichkeit, drei Monate lang kostenlos den Cliq-Flaggschiff-Streamingdienst zu nutzen. Mit diesem Angebot können die Kunden den gesamten Content von Cliq unverbindlich ausprobieren. Nach dem Probeabonnement gilt der monatliche Mitgliedschaftspreis von 6,99 € und die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Stellungnahme des Vorstands „Die Partnerschaft ‚NEW YORKER x Cliq‘ passt perfekt, denn beide Marken schaffen auf unterschiedliche Weise Erlebnisse für ihre Kunden, die eine breite Zielgruppe ansprechen. In Zusammenarbeit bieten wir so eine unvergleichliche Auswahl für Unterhaltungshungrige und Fashionistas - und das zu erschwinglichen Preisen“ sagt Luc Voncken, CEO. Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Inhaberaktien: ISIN DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR; Namensaktien: DE000A35JS40 und A35JS4) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

