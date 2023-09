OTS: Hamilton Lane / Hamilton Lane kündigt CEO-Nachfolge und weitere ...

Hamilton Lane kündigt CEO-Nachfolge und weitere Entwicklung in der Führung an Conshohocken (USA) (ots) - - Ernennung von Erik Hirsch und Juan Delgado-Moreira zu Co-Chief Executive Officers - Mario Giannini wird neben Hartley Rogers zum Executive Co-Chairman berufen Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), einer der weltweit führenden Investment Manager für Anlagen in Private Markets, ernennt die langjährigen Führungskräfte Erik Hirsch und Juan Delgado-Moreira mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zu Co-Chief Executive Officers. Sie treten die Nachfolge von Mario Giannini an, der nach 22 Jahren als CEO von Hamilton Lane, neben Hartley Rogers zum Executive Co-Chairman berufen wird. Rogers ist seit 2005 Chairman of the Board. "Wir freuen uns diese Ankündigung zu einem Zeitpunkt zu machen, an dem Hamilton Lane so gut positioniert ist wie nie zuvor. Dies betrifft unsere globale Plattform und Größe, neue und differenzierte Produktlinien, den wachsenden Kundenstamm und unsere starke Führungsmannschaft", sagt Mario Giannini. "Mit Erik Hirsch und Juan Delgado-Moreira als neue Co-CEOs sehe ich der Zukunft von Hamilton Lane mit Optimismus und Freude entgegen. Denn wir haben die richtigen Führungspersönlichkeiten gefunden, um Hamilton Lane auf der Basis unseres starken Fundaments durch die nächste Entwicklungsphase zu führen. Ich persönlich freue mich darauf, weiterhin eine aktive Rolle zu übernehmen, die Beziehungen zu unseren Kunden zu vertiefen, mich zu den Märkten zu äußern und die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitzubestimmen." "Ich bin sehr stolz darauf, was wir in den letzten 20 Jahren bei Hamilton Lane erreicht haben. Die neue Struktur stärkt das Fundament unseres Unternehmens, gleichzeitig bauen wir unsere führende Position in den globalen Private Markets weiter aus. Ich danke Mario Giannini außerordentlich, dass er das Unternehmen erfolgreich durch die vergangenen Jahrzehnte des Wandels geführt hat. Ich freue mich darauf, unsere aktive Rolle im besten Interesse der Kunden, Mitarbeiter, Shareholder und Geschäftspartner von Hamilton Lane fortzusetzen", sagt Hartley Rogers. "Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis eines von langer Hand vorbereiteten Nachfolgeplans, der zwei langjährige Partner in wohlverdiente Positionen beruft. Erik Hirsch und Juan Delgado-Moreira haben beide maßgeblich dazu beigetragen, Hamilton Lane zu dem herausragenden Unternehmen zu machen, das es heute ist - mit ihrem Beitrag zu unserem Investmenterfolg, unserer Produktinnovation und unserer globalen Aufstellung." Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird Juan Delgado-Moreira ins Board of Directors berufen. Dort wird er in erster Linie für die Leitung der globalen Vertriebsaktivitäten und der Organisation der Kunden-Services von Hamilton Lane verantwortlich sein. Erik Hirsch ist federführend für die strategische Ausrichtung des Unternehmens zuständig und leitet das operative Geschäft. Gemeinsam werden beide das globale Investmentteam leiten. Hirsch und Delgado-Moreira sind seit vielen Jahren bei Hamilton Lane in verschiedenen Führungspositionen tätig und verfügen so über ein detailliertes und differenziertes Verständnis der zahlreichen Geschäftsbereiche des Unternehmens. Die Kombination ihrer Expertise, ihre in hohem Maße komplementären Fähigkeiten in den Bereichen Investment und strategisches Management sowie ihre Führungsqualitäten eröffnen ein breites Spektrum von Perspektiven und versetzen Hamilton Lane in eine starke Position, um Opportunitäten zur Steigerung der Rentabilität und des Wachstums zu nutzen. - Erik Hirsch arbeitet seit 1999 bei Hamilton Lane und leitet von Conshohocken aus die strategischen und technologischen Initiativen des Unternehmens. Er ist Mitglied des Investment Committee und des Board of Directors von Hamilton Lane. Von 2003 bis 2016 war er Chief Investment Officer des Unternehmens. Bevor er zu Hamilton Lane kam, arbeitete Erik Hirsch als Investmentbanker im Bereich Mergers & Acquisition bei Brown Brothers Harriman & Co. Er begann seine Karriere als Finanzberater für Kommunen und öffentliche Verwaltungen bei Public Financial Management (PFM). Hirsch erwarb seinen B.A. an der University of Virginia und ist Trustee des College der University of Virginia. - Juan Delgado-Moreira kam 2005 zu Hamilton Lane. Er ist Vice Chair und Mitglied des Investment Committee mit Sitz in Hongkong, von hier aus verantwortet er die internationalen Investmentaktivitäten und Kundenbeziehungen. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der internationalen Präsenz von Hamilton Lane. Vor seinem Wechsel zu Hamilton Lane arbeitete Delgado-Moreira als Investment Manager bei Baring Private Equity Partners Ltd. in London, wo er sich auf Mid-Market Private Equity in Europa konzentrierte. Zuvor hatte er leitende Positionen im Research an britischen Institutionen wie der University of Essex inne und war Dozent und Fulbright-Stipendiat an der Stanford University. Delgado-Moreira erwarb einen Doktortitel in "Research Methods and Statistics" und einen B.A. in Politikwissenschaften und Soziologie an der Universidad Complutense de Madrid. Er ist Chartered Financial Analyst und Mitglied des CFA Institute. Bild Erik Hirsch: https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/09/Erik-Hirsch.jpg Bild Juan Delgado-Moreira: https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/09/Juan-Delgado-Moreira.jpg Über Hamilton Lane Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist einer der weltweit größten Investment Manager für Privatmärkte, der innovative Lösungen für institutionelle und Private Wealth Investoren auf der ganzen Welt bietet. Das Unternehmen, das sich seit mehr als 30 Jahren ausschließlich auf Privatmarkt-Investitionen spezialisiert hat, beschäftigt derzeit mehr als 600 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und beaufsichtigtes Vermögen von fast 818 Milliarden US-Dollar, das sich aus knapp 117 Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und mehr als 701 Milliarden US-Dollar an nicht-diskretionären Vermögenswerten zusammensetzt (Stand: 30. Juni 2023). Hamilton Lane ist auf die Entwicklung flexibler und maßgeschneiderter Anlageprogramme spezialisiert, die professionellen Kunden weltweit differenzierten Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.hamiltonlane.com oder folgen Sie Hamilton Lane auf LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/ . Pressekontakt: Pressekontakt Hamilton Lane (DACH-Region) IWK Communication Partner Ira Wülfing / Barbara Popp Ohmstr. 1 D-80802 München T: +49 89 200030-30 E: mailto:HamiltonLane@iwk-cp.com http://www.iwk-cp.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161377/5601404 OTS: Hamilton Lane