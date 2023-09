ADIDAS - Bärisches Dreifachhoch! Trendwendeformation stoppt die Rally

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 168,140 € (XETRA)

Am Hoch des Jahres 2014 bei 93,22 EUR startete die Aktie des Sportartikelherstellers im November die steile Erholung, die jetzt auf dem Prüfstand steht: Denn mit dem dreifachen Scheitern kurz vor dem Widerstand bei 191,20 EUR hatte sich bei der Adidas-Aktie in den letzten Wochen ein bärisches Dreifachhoch (engl. "Triple-Top") gebildet, das mit dem Bruch der Aufwärtstrendlinie gestern und dem dynamischen Unterschreiten der Unterstützung bei 171,74 EUR am heutigen Tag aktiviert ist.

Trendwendeformation könnte mehrwöchige Korrektur auslösen

Das erste Ziel der Formation bei rund 168,00 EUR ist zwar schon erreicht (vgl. auch die stock3 Trademate-Analyse vom Montag), doch aufgrund der zeitlichen Dauer der Topbildung und der Wucht des Einbruchs dürfte in Kürze auch schon der Support bei 162,20 EUR angelaufen werden.

Darunter wäre die Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich und dürfte zu einer Abwärtswelle bis an die 161,8%-Fibonacci-Projektion der ersten Abwärtswelle bei 154,73 EUR und auf Sicht der nächsten Wochen sogar schon bis 147,62 EUR führen. An dieser Stelle wäre eine Bodenbildung und die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends wahrscheinlich.

Um die Verkaufssignale zu neutralisieren müsste die Aktie dagegen nicht nur über die 171,74-EUR-Marke zurückfinden. Erst ein dynamischer Wiederanstieg über die gebrochene Trendlinie auf Höhe von 178,00 EUR würde aktuell für einen Wiedereintritt in die Range der Topbildungsformation sprechen. Von einem Kaufsignal wäre die Aktie dennoch weit entfernt. Ein solches wäre aufgrund des starken Einbruchs erst bei Kursen über 191,20 EUR aktiv.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

