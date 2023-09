B2Prime Wichtige Updates: Was gibt es Neues?

B2Prime, ein globaler PoP-Anbieter von Multi-Asset-Liquidität, ist dafür bekannt, dass er hohe Standards einhält, danach strebt, der Beste zu sein, und dafür sorgt, dass seine Produkte den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Um das Produktangebot zu verbessern, hat B2Prime Änderungen an den regulatorischen Anforderungen, den Leverage-Paketen und mehr vorgenommen.

Regulatorische Anforderungen

Der regulatorische Rahmen von B2Prime wurde um zwei weitere Rechtsordnungen erweitert.

B2Prime Mauritius (FSC Mauritius)

B2Prime Mauritius ist eine neue Regelung, die institutionellen Marktteilnehmern und Firmenkunden außerhalb Europas mit einem innovativen Abwicklungsverfahren hilft. Jetzt können Abrechnungen auf Margin-Konten auf Plattformen wie Prime XM und OneZero in Fiat-Währungen (EUR/USD) und Kryptowährungen (Major Coins + Stablecoins) vorgenommen werden. Broker in Mauritius können nun mit einem vertrauenswürdigen Liquiditätsanbieter in derselben Region zusammenarbeiten, der ihnen den Zugang zu verschiedenen Arten von Finanzkontrakten wie Krypto-CFDs, NDF-CFDs und anderen CFD-Vermögenswerten ermöglicht.

B2Prime Zypern (CySec)

Diese Gerichtsbarkeit wird für europäische Kunden hinzugefügt. Ein vertrauenswürdiger Liquiditätsanbieter, der von der Europäischen Union reguliert wird, bietet europäischen Brokern und institutionellen Marktteilnehmern, einschließlich denen in Zypern, eine breite Palette von Krypto-CFD-Paaren, NDFs und anderen traditionellen und einzigartigen Instrumenten. Darüber hinaus hat B2Prime Zypern die Erlaubnis, Geschäftskunden und institutionelle Kunden aus Ländern außerhalb der EU wie Malaysia, den Cayman-Inseln, Hongkong, Indien, Indonesien, Kuwait und Vietnam zu bedienen (die vollständige Liste der Länder finden Sie hier).

Aktualisierungen der Margin-Anforderungen

B2Prime bietet Multi-Asset-Liquidität zu den wettbewerbsfähigsten Preisen und besten Konditionen. Das Unternehmen bietet die folgenden Vorteile:

Die Einrichtung des Prime Margin-Kontos: Kostenfrei.

Die monatliche Mindestliquiditätsgebühr beträgt 1.000 USD (einschließlich einer FIX API oder Hub-to-Hub).

Monatliche Gebühr für optionales MT Gateway/Bridge: 1.000 USD.

Mindesteinlage auf dem Konto: 10.000 USD (kann für den Handel verwendet werden).

Weitere Informationen über die B2Prime-Provisionen erhalten Sie, wenn Sie eine Anfrage auf der Website hinterlassen.

Mehr Liquiditätsoptionen

Es wurde eine breite Palette von Instrumenten für die folgenden Vermögensarten vorgestellt:

Forex

Krypto CFD

NDFs CFD

Spot-Indizes

Edelmetalle

Rohstoffe

Alle Instrumente sind über ein einziges Margin-Konto zugänglich. Besonders erwähnenswert ist die 24/7-Streaming-Liquidität für unsere 93 Krypto-CFD-Paare: Die Funktion ist über FIX API zugänglich und auf Plattformen wie PrimeXM und OneZero verfügbar. Darüber hinaus ist die Marge von 10 % bei den wichtigsten Paaren wettbewerbsfähig.

B2Prime hat außerdem die Margenanforderungen für zehn weitere Krypto-CFD-Instrumente gesenkt. Die Senkung der Margenanforderungen bedeutet, dass Broker mit einer geringeren Anfangsinvestition mehr Geld leihen können. Vereinfacht ausgedrückt, beträgt die Margenanforderung jetzt nur noch 10 % oder eine Hebelwirkung von 1 zu 10.

Mit diesen neuen Möglichkeiten können Sie das Beste aus Ihrem Kapital machen und haben einen Vorteil, da B2Prime die wettbewerbsfähigsten Gebühren bietet.

Verbesserte Distributionsmethoden

Wenn Sie Metatrader verwenden, bietet B2Prime Bridge Gateways für MT5 und Bridge Plugin für MT4. Wenn Sie Trading Liquidity Hub haben, können Sie auf diese über OneZero/PXM-Lösungen oder Hub-to-Hub-Verbindungen zugreifen.

Darüber hinaus verfügt B2Prime über Integrationen mit Plattformen wie cTrader, Centroid HUB, T4B Trading Engine, YourBurse Hub und FxQubic Bridge, die das FIX API Protokoll nutzen. Sobald ein Broker den Einführungsprozess mit B2Prime abgeschlossen hat, kann er innerhalb eines Tages ein einziges Prime-Margin-Konto nutzen. Dies bedeutet, dass bestimmte IP-Adressen und der Zugriff auf alle in der Spezifikationsliste genannten Paare zugelassen werden.

Aktualisierungen der Website

Zusätzlich zu den Service-Aktualisierungen hat B2Prime seine Website überarbeitet, um sie strukturierter und übersichtlicher zu gestalten und eine einfache Navigation und einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zu gewährleisten.

Visuelle Ablenkungen wurden auf ein Minimum reduziert, so dass die Benutzer sich besser konzentrieren können.

Die Anzeige der Blöcke wurde verbessert, so dass jeder Block kurz und einfach zu lesen und zu navigieren ist.

Die B2Prime-Website kann Besucher je nach ihrem geografischen Standort automatisch auf die richtige Seite umleiten und so für eine bessere Nutzererfahrung sorgen.

Der Kopf- und Fußbereich der Website wurde nach den neuesten UX/UI-Standards aktualisiert.

Die Zukunft von B2Prime

B2Prime, ein zuverlässiger Anbieter von Liquidität, hat bei der Verbesserung seiner Funktionen und der Neugestaltung der Website ganze Arbeit geleistet. Es bietet 93 Krypto-CFD-Paare mit einem wettbewerbsfähigen Hebel von 10 % an, die rund um die Uhr verfügbar sind. Auf der innovativen Website des Unternehmens werden seine Spitzenpositionen in der Branche und sein innovativer Ansatz bei der Bereitstellung von Liquidität vorgestellt.

B2Prime wird auf der iFX Cyprus Expo, die von Fachleuten der Branche besucht wird, seine neuesten Innovationen vorstellen und sein umfassendes Angebot präsentieren.

