EQS-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ eröffnet mit myhive Urban Garden grüne Office Oase

IMMOFINANZ eröffnet mit myhive Urban Garden grüne Office Oase Die IMMOFINANZ setzt mit der Fertigstellung von myhive Urban Garden am Wienerberg in Wien höchste Nachhaltigkeitsstandards und strebt die BREEAM outstanding Zertifizierung an. Im Office-Landmark profitieren Mieter auf rund 17.600 m2 von einer perfekten Balance aus Work, Life & Sustainability. Durch ressourcenschonende Sanierung statt eines Neubaus konnten bereits über 11.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Das neue myhive Urban Garden zählt zum exklusiven Kreis von Bürogebäuden in Österreich, die im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung das Prädikat „outstanding“ erhalten werden. Auch wird die neue Office Oase am Wienerberg als EU-Taxonomie-konform eingestuft. „Die IMMOFINANZ hat mit myhive Urban Garden eine grüne Office Oase geschaffen, die neue Maßstäbe im Bereich New Work und Nachhaltigkeit setzt. Wir bieten unseren Mietern eine perfekte Balance aus Arbeit und Freizeit, Erfolg und Erholung, wirtschaftlicher Ambition und nachhaltiger Verantwortung. Gleichzeitig stärken wir mit dieser neuen Landmark-Immobilie unsere Position am immer stärker nachgefragten Markt für nachhaltige Büroimmobilien mit innovativen und flexiblen Arbeitswelten. Wir freuen uns daher, bereits zur Fertigstellung die ersten Mieter begrüßen zu dürfen“, so Radka Doehring, Mitglied des Vorstands von IMMOFINANZ. Nachhaltige Office-Lösung auf höchstem Niveau Die Bedürfnisse der Menschen bei gleichzeitig maximaler Ressourcenschonung stehen bei myhive Urban Garden im Mittelpunkt. So hat sich die IMMOFINANZ bewusst für eine Sanierung der Bestandsbauten statt eines Abbruchs samt anschließendem Neubau entschieden. „Wir haben die Natursteinflächen in das neue architektonische Konzept integriert und konnten einen wesentlichen Anteil an Beton und Stahl wiederverwenden bzw. der Kreislaufwirtschaft zuführen. Durch diesen nachhaltigen Ansatz haben wir bereits in der Bauphase wertvolle Ressourcen und damit über 11.000 Tonnen CO 2 eingespart. Und das ist erst der Anfang“, erläutert Katrin Gögele-Celeda, IMMOFINANZ Country Managerin für Austria & Adriatic, den Nachhaltigkeitsfokus. Die IMMOFINANZ setzt bei myhive Urban Garden nämlich erstmals Green Lease-Verträge ein. Diese sollen Mietern und der IMMOFINANZ helfen, ihre Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt noch besser wahrzunehmen und wertvolle Ressourcen zu schonen. In Zukunft sollen diese Green Lease-Verträge auch Mietern anderer Bestandsobjekte angeboten und damit ein portfolioweiter Roll-Out vorangetrieben werden. Katrin Gögele-Celeda weiter: „Wir freuen uns, unseren Mietern Büroflächen anbieten zu können, die ressourcenschonend und im Einklang mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards betrieben werden – von 100% Ökostrom über Grünfassaden und LED-Beleuchtung bis hin zu Car- und E-Bike-Sharing, von der Zertifizierung bis hin zu grünen Mietverträgen, bei denen die gemeinsame Verantwortung zu einem nachhaltigen Betrieb der Büros sowie zur Schonung der Umwelt großgeschrieben wird.“ Arbeitsalltag-Detox-Programm Die neue Office-Landschaft wurde als „Arbeitsalltag-Detox-Programm“ entwickelt, das gezielt Stressfaktoren für Menschen, Unternehmen und Umwelt entfernt. Dabei setzt IMMOFINANZ bei myhive Urban Garden auf die bewährten Erfolgsfaktoren des myhive-Konzepts und erweitert diese um höchste Nachhaltigkeitsstandards. Mieter finden damit ein ansprechendes, user-freundliches Design, flexible Grundrisse und durchdachte Allgemeinbereiche für eine individuelle Zusammenarbeit, hochwertige Materialen und eine Vielzahl an Services vor. myhive Urban Garden ist darüber hinaus aber auch eine Oase im Business-Alltag: Das Gebäude verfügt über eine Grünfassade, die Büros sind eingebettet in großzügig begrünte Terrassenlandschaften und alle Mieteinheiten bieten einen eigenen Balkon mit Blick ins Grüne direkt am Naherholungsgebiet Wienerberg. Damit schafft IMMOFINANZ nicht nur ein angenehmes Mikroklima, sondern sorgt auch für eine verbesserte Biodiversität am Office-Campus am Wienerberg. Bezugsfertige Büros mit perfekter Infrastruktur Die fertiggestellten Büros sind ab sofort bezugsfertig und bieten vollen Zugang zu allen Ressourcen des Bürostandortes myhive am Wienerberg. Dazu gehören ein Konferenzzentrum mit zwölf Hightech-Räumen, eine Eventlocation im 35. Stockwerk mit 360°-Blick über Wien und Niederösterreich, ein Gourmet-Restaurant im 22. Stock und für den Alltag ein vielseitiger Food Court, Fahrradgarage mit Garderobe und Duschen, eine Shopping-Mall für alle Lebenslagen, Kindergarten sowie ein 4-Sterne-Hotel.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,8 Mrd., das sich auf rund 520 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

