Medienmitteilung: Vorreiterrolle beim Paradigmenwechsel in der kontinuierlichen Überwachung von Methanemissionen: Sensirion Connected Solutions – eine Sensortechnologie der nächsten Generation

14. September 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Vorreiterrolle beim Paradigmenwechsel in der kontinuierlichen Überwachung von Methanemissionen: Sensirion Connected Solutions – eine Sensortechnologie der nächsten Generation Als führender Anbieter von sensorbasierten End-to-End-IoT-Überwachungslösungen hat Sensirion Connected Solutions eine neue Sensortechnologie für seine Plattform Nubo Sphere zur kontinuierlichen Überwachung von Methanemissionen eingeführt, die flüchtige Methanemissionen aus Öl- und Gasinfrastrukturen erkennt, lokalisiert und quantifiziert. Nubo Sphere verfügt über eine patentrechtlich geschützte Laserspektroskopie-Sensortechnologie, wodurch ein genaueres Bild der Methanemissionen entsteht und die Gesamtbetriebskosten minimiert werden. Stäfa, Schweiz – Die nächste Generation von Nubo Sphere – eine Plattform von Sensirion Connected Solutions – setzt als erste eine miniaturisierte, im Labor getestete Infrarot-Laserspektroskopie-Technologie in der Praxis ein. Diese kostengünstigen Sensoren ersetzen die bisherigen Metalloxidsensoren (MOx) von Nubo Sphere, was zu spürbaren Verbesserungen führt, die den Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht werden. Herausragende Ergebnisse bei der Erkennung und Ortung Da die Nubo Sphere-Sensoren der nächsten Generation Methanemissionen bis zu 20-mal schneller als MOx-Sensoren erkennen, werden beim Erkennen und Lokalisieren von Methanemissionen nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern auch Geld eingespart. Dies erlaubt das Erkennen kurzer oder sogar intermittierender Methanemissionen sowie deren zuverlässige Zuordnung zur richtigen Gerätegruppe. Verbesserte Quantifizierungsleistung Mit diesen neuen Sensoren erzielt Nubo Sphere eine bisher unerreichte Performance bei der Quantifizierung von Methanemissionen – sogar bei der Quantifizierung der Gesamtemissionen auf Standortebene. Die Laserspektroskopie-Sensoren messen die Methankonzentration in der Luft absolut – nicht relativ, d. h. anhand von Veränderungen der Methankonzentration. Dadurch liefert Nubo Sphere ausreichend genaue Daten, um die Emissionen zuverlässig zu quantifizieren. Geringe Querempfindlichkeit Die neuen Nubo Sphere Sensoren erkennen ausschliesslich Methan. Die Laserspektroskopie vermeidet die Querempfindlichkeiten gegenüber Feuchtigkeit, Temperatur und anderen Gasen, die typischerweise auf Öl- und Gasförderanlagen vorhanden sind. Dies ermöglicht präzisere Messungen und darüber hinaus eine langfristige Genauigkeit der Sensoren. Niedrige Betriebskosten Nubo Sphere ist kosteneffizient und zukunftssicher: Die Sensoren sind in austauschbare Kartuschen eingebaut, wodurch Upgrades im Handumdrehen durchgeführt und die Gesamtkosten minimiert werden können. Darüber hinaus lassen sich die neuen Laserspektroskopie-Sensoren in alle bereits verwendeten Nubo Spheres integrieren. „Sensirion überzeugt durch ein umfassendes Know-how in den Bereichen kostengünstige und leistungsstarke Sensortechnologie, Datenanalyse und IoT-Lösungen. All dies spiegelt sich in der nächsten Generation von Nubo Sphere wider. Dank der fortschrittlichen Laserspektroskopie von Nubo Sphere können Betreiber ihre LDAR-Programme (Leckerkennung und -reparatur) in Bezug auf Zuverlässigkeit und Effizienz noch effektiver nutzen. Nubo Sphere ist ein lang erwarteter Gamechanger, der die Wahrscheinlichkeit der Erkennung, Lokalisierung und Quantifizierung von Emissionen verbessert und endlich dazu beiträgt, zukünftige Vorschriften kosteneffizient einzuhalten“, betont Susanne Pianezzi, Sales Director bei Sensirion Connected Solutions. Die nachweisliche Performance von Nubo Sphere Blindtestkampagnen mit kontrollierter Freisetzung haben die Vorteile von Laserspektroskopie-Sensoren gegenüber MOx-Sensoren bereits eindeutig belegt. Sensirion Connected Solutions stellt Nubo Sphere für die jährlichen Tests im Methane Emissions Technology Evaluation Center der Colorado State University zur Verfügung. Die diesjährige ADED-Testkampagne bestätigte, dass der Laserspektroskopie-Sensor von Nubo Sphere die Voraussetzungen für noch effizientere Leckerkennungs- und Reparaturprogramme geschaffen hat und darüber hinaus die Quantifizierungsleistung verbessert. Nubo Sphere ist somit eine zukunftssichere Investition für die kontinuierliche Überwachung, die die Einhaltung zukünftiger Vorschriften und bestehender freiwilliger Initiativen wie OGMP2.0 gewährleistet. Die Ergebnisse der Leistungstests von Nubo Sphere auf der ADED 2023 werden in Kürze in einem White Paper veröffentlicht. Sensirion Connected Solutions bietet auf der World Petroleum Conference vom 17. bis 21. September in Calgary (Kanada) eine exklusive Vorschau auf dieses White Paper. Sensirion Connected Solutions auf der World Petroleum Conference Sensirion Connected Solutions wird noch in diesem Monat seine innovative Sensortechnologie auf den Markt bringen. Da Regierungen sowie Öl- und Gasproduzenten die weltweiten Methanemissionen reduzieren wollen, wird Nubo Sphere sie bei der Erreichung einer Vielzahl ihrer Ziele massgeblich unterstützen. Während der alle drei Jahre stattfindenden World Petroleum Conference können Hunderte von Führungskräften aus Industrie und Regierung aus 100 Ländern die Lösung in Aktion erleben. Nubo Sphere, einschliesslich seiner Sensoren der nächsten Generation, wird auf der World Petroleum Conference vom 17. bis 21. September in Calgary (Kanada) am Stand 2302 präsentiert. Besuchen Sie Sensirion Connected Solutions auf der World Petroleum Conference, um sich ein Bild von Nubo Sphere zu machen und um sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen.

Über Sensirion Connected Solutions Sensirion Connected Solutions ist auf die Bereitstellung von sensorbasierten End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft spezialisiert. Durch die Kombination einer einzigartigen innovativen Sensortechnologie, Datenanalyse und einer durchdachten Benutzererfahrung bietet Sensirion Connected Solutions einfach zu bedienende und skalierbare Lösungen für die Überwachung von Emissionen sowie eine vorausschauende Instandhaltung. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Stäfa (Schweiz), in Berlin (Deutschland) und in Chicago (Illinois, USA). Sensirion Connected Solutions ist eine Tochtergesellschaft der Sensirion Holding, eines weltweiten Marktführers in der Herstellung digitaler Mikrosensoren für leistungsstarke Umwelt- und Durchflusssensorik. www.sensirion-connected.com/de



