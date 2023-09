Memo - UBS ernennt Head CIO Equities

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS verstärkt das Team ihre Vermögensverwaltungssparte.

Ulrike Hoffmann-Burchardi übernehme am 23. Oktober die neue Funktion des Head CIO Equities im Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management, hieß es in einer internen Mitteilung, die Reuters am Donnerstag gesehen hat. Die Managerin stoße von Tudor Investment zur UBS.

(Bericht von Oliver Hirt, geschrieben von Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)