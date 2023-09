Micron Technology - Doppelt spannend!

Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche mehr als 100 Aktien nach den Kriterien „Relative Stärke“ und „Momentum“. Beide objektiven Maßstäbe signalisieren aktuell für die Micron-Aktie einen stabilen Aufwärtstrend, d. h. sowohl das kurzfristige Momentum der letzten vier Wochen als auch die längerfristige RSL der letzten 27 Wochen geben derzeit „grünes Licht“. Darüber hinaus gestaltet sich auch der eigentliche Chartverlauf überaus spannend. So gönnte sich der Technologietitel nach der Ausprägung einer unteren Umkehr zuletzt eine Atempause. Diese vollzieht sich in Form eines symmetrischen Dreiecks, in dessen Verlauf es zwei Mal zu einem idealtypischen Rücksetzer an die Nackenzone der vorangegangenen Bodenbildung – verstärkt durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 65,22 USD) – kam. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem diskutierten Konsolidierungsmuster (obere Dreiecksbegrenzung akt. bei 70,28 USD) würde deshalb für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Aus der Höhe des Dreiecks ergibt sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 13 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 83 USD.

Micron Technology (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

