BMW - Abwärtsziele erreicht, jetzt wieder "eitel Sonnenschein"?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 97,090 € (XETRA)

In meiner letzten stock3-Plus-Analyse zu BMW hatte ich Anfang August die Abwärtsrisiken aufgezeigt, die der damalige Bruch der Unterstützung bei 104,85 EUR mit sich geführt hatte. In den folgenden vier Wochen setzte die Aktie die begonnene Korrektur mit Abgaben unter 98,70 EUR und an das Abwärtsziel bei 92,37 EUR auch dynamisch fort.

Kurz vor der Marke sorgte die bullische Auflösung einer dreiecksförmigen Konsolidierung und die Nachricht zu den Untersuchungen der EU bezüglich chinesischer Subventionen bei E-Autos für einen Kurssprung bei der Aktie. Dieser wurde allerdings kurz vor der Kurshürde bei 100,42 EUR abgebremst und direkt wieder gekontert.

BMW-Aktie hängt in der Luft

Damit stehen die Bullen zunächst wieder mit fast leeren Händen da und müssen neues Momentum aufbauen, um an die Erholungsphase anknüpfen zu können. Abgaben unter das gestrige Tief bei 95,06 EUR dürften allerdings für einen weiteren Test der 93,62-EUR-Marke und der Unterstützung bei 92,37 EUR sorgen. An dieser Stelle könnte sich dann eine Erholung in Richtung 98,70 und 100,42 EUR in Bewegung setzen. Aus dem Abwärtstrend wäre die Aktie dennoch erst mit Kursen oberhalb von 100,42 EUR ausgebrochen.

Bis diese Hürde überwunden wurde, besteht auch weiter das Risiko, dass die Unterstützung bei 92,37 EUR nicht nur erreicht, sondern diesmal auch unterschritten wird. Die nächsten großen Abwärtsziele lägen nach einem derartig starken Verkaufssignal bei 89,42 und 86,00 - 86,71 EUR.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)