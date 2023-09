Mercedes droht Rückruf wegen Abschalteinrichtungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mercedes droht möglicherweise ein Rückruf wegen Abschalteinrichtungen bei Diesel-Fahrzeugen.

Ein Mercedes-Sprecher sagte am Freitag, das Unternehmen gehe davon aus, dass für die Autos bereits Software-Updates entwickelt und im Feld verfügbar seien. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe dem Unternehmen eine Anhörung im Juli zugestellt. Das Anhörungsverfahren laufe, die finale Entscheidung des KBA bleibe abzuwarten. "Wir kooperieren vollumfänglich mit dem KBA", betonte er.

Das KBA bewertet in einem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) veröffentlichten Schreiben von Anfang Juli die Abschalteinrichtungen in einigen Euro-6-Fahrzeugen von Mercedes als unzulässig, fordert die Entfernung und droht im schlimmsten Fall mit Stilllegung. So werde eine temperaturabhängige Umschaltbedingung kritisch bewertet; die technische Notwendigkeit sei anhand der Mercedes-Ausführungen nicht ersichtlich, hieß es in dem von der DUH veröffentlichten Brief des KBA. Von der Behörde war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

