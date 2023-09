AKTIE IM FOKUS: Societe Generale mit Kursrutsch - Strategiepaket enttäuscht

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Anleger der Societe Generale reagieren am Montag sehr enttäuscht auf ein Strategiepaket des Konzernchefs Slawomir Krupa. Am späten Vormittag betrug das Minus fast acht Prozent auf 24,40 Euro, weil dieser die Ertragsentwicklung für seinen Kosten- und Kapitalfokus opfert. So senkte der Manager die Ziele für das Einnahmenwachstum und die Profitabilität für die kommenden drei Jahre.

Krupa will das Bankhaus wieder effizienter machen und die Kapitalsituation stärken - mit dem zumindest langfristigen Ziel, die Aktien wieder auf Touren zu bringen. Zunächst gelang dies aber nicht, denn der Kurs sackte zu Wochenbeginn auf das niedrigste Niveau seit Anfang August ab.

Laut der Analystin Delphine Lee von JPMorgan ist der Kostenfokus zwar positiv, sie rechnet aber mit Abwärtspotenzial bei den Ertragsschätzungen. Es werde einige Zeit brauchen, bis der Markt Kostenfortschritte wertschätzt, denn die Erfolgsbilanz falle bei solchen Maßnahmen bei der Societe Generale gemischt aus./tih/nas

