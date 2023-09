EQS-News: Kontron AG: M&A #4 - Kontron erwirbt Altimate - einen Anbieter von städtischen und überregionalen Mobilitätslösungen

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Kontron AG: M&A #4 - Kontron erwirbt Altimate - einen Anbieter von städtischen und überregionalen Mobilitätslösungen



18.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Kontron AG gibt die Akquisition von Altimate, ein rumänisches Unternehmen, welches städtische und überregionale Mobilitätslösungen anbietet, bekannt. Altimate hat 2022 einen Umsatz von EUR 19,6 Millionen und ein EBTIDA von EUR 1,8 Millionen erwirtschaften. Der Kaufpreis beträgt 11,64 Millionen Euro. Die Akquisition ist eine weitere Ergänzung unseres schnell wachsenden, margenstarken Segments „Software + Solutions“ und stärkt unser Transport-Geschäft weiter. Altimate ist ein Führer im Bereich städtischer und überregionaler Mobilitätslösungen mit über 20 Jahren Expertise bei Softwareprodukten und -lösungen für die städtische Verkehrskontrolle, automatisierte Fahrgelderhebung, Mautlösungen und Lösungen für Verkehrsverstöße. Das diversifizierte Portfolio versorgt eine breite Kundenbasis in verschiedensten Bereichen wie Flughäfen, Seehäfen, öffentlicher Verkehr und Mauterhebung. Das Unternehmen beschäftigt 191 Mitarbeiter, welche überwiegend Software-Entwickler mit herausragenden Kenntnissen von intelligenten Verkehrslösungen sind. Altimate ist derzeit in Rumänien aktiv mit Aktivitäten in Polen und Bulgarien. Im Jahr 2022 konnte ein Umsatz von EUR 19,6 Millionen mit einer Bruttomarge von über 50% erwirtschaftet werden. Das EBTIDA lag bei EUR 1,8 Millionen. Der Hauptfokus liegt künftig auf Projekten mit „Software as a Service“ und „Mobility Infrastructure as a Servcie“. Hohe Synergien ergeben sich aus der Integration in unser Transportgeschäft, um diese komplementären Software-Produkte in ganz Europa zu vertreiben. Für 2024 wird ein Umsatz von mehr als EUR 25 Millionen bei einer EBITDA-Marge von über EUR 3 Millionen erwartet. Für Kontron ist diese Akquisition der nächste Schritt zur Margensteigerung in ihrem schnell wachsenden, margenstarken Segment „Software + Solutions“. Derzeit liegt der Umsatzanteil bei unter 20%. Zusammen mit den jüngsten Akquisitionen sowie dem bestehenden Transport- und susietec®-Geschäft wird sich „Software + Solutions“ bis 2025 zum größten Segment entwickeln und bis 2027 einen Umsatzanteil von mehr als 50 % erreichen. Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com Copyright © 2022 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen.

18.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com