EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh schließt strategische Partnerschaft mit schwedischem Digitalisierungsspezialisten Predge

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh schließt strategische Partnerschaft mit schwedischem Digitalisierungsspezialisten Predge



18.09.2023 / 11:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vossloh schließt strategische Partnerschaft mit schwedischem Digitalisierungsspezialisten Predge • Strategische Kooperation zur Entwicklung eines Prognosemodells für Weichenantriebe

• Predge bringt umfassende Kompetenz bei Datenanalyse und künstlicher Intelligenz ein Werdohl, 18. September 2023. Vossloh und das Datenanalyse-Unternehmen Predge aus dem schwedischen Luleå bündeln ihre Kräfte. Diese strategische Zusammenarbeit vereint das fundierte Fachwissen von Vossloh in der Entwicklung und Herstellung von Weichenantrieben mit der umfassenden Expertise von Predge in den Bereichen Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Gemeinsam setzen sich die beiden Unternehmen das Ziel, ein Vorhersagemodell zu entwickeln, das präzise Fehlerprognosen sowie wertvolle Erkenntnisse über bevorstehende Ausfälle liefert. „Mit Hilfe dieses richtungsweisenden Prognosemodells können unsere Kunden künftig ihre Instandhaltungsmaßnahmen proaktiver, detaillierter und besser planen, die Zahl der Ausfälle spürbar senken und letztlich die Verfügbarkeit des Fahrwegs deutlich steigern. Gleichzeitig erhalten wir einen noch tieferen Einblick in das Zusammenspiel der verschiedenen Fahrwegkomponenten“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. Er fügt hinzu: “Vossloh zeigt einmal mehr Pioniergeist und adressiert gemeinsam mit Predge das zentrale Kundenbedürfnis ,Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene‘ auf höchst innovative und effektive Art und Weise.“ Simo Pykälistö, der CEO von Predge, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vossloh: "Die Bahninfrastruktur ist einer der wichtigsten Kompetenzbereiche von Predge. Wir sind spezialisiert auf die Erarbeitung hochmoderner Lösungen für vorausschauende Instandhaltung und konzipieren unsere KI-Modelle speziell für den betrieblichen Einsatz. Durch die Zusammenarbeit mit Vossloh können wir unser Angebot auf Weichenantriebe ausweiten und unsere prädiktiven Erkenntnisse so einem breiteren Markt zugänglich machen.“ Vossloh und Predge setzen neue Maßstäbe bei der Instandhaltung der Bahninfrastruktur, indem sie das Beste aus traditioneller Bahn-Expertise und modernster digitaler Technologie miteinander kombinieren. Diese Partnerschaft wird den Schienenverkehr effizienter, sicherer und wirtschaftlicher gestalten. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.

18.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com