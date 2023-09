Mercedes will neuen CLA in Rastatt produzieren

RASTATT (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz will eines seiner künftigen Fahrzeuge aus dem Einstiegssegment, den Kompaktwagen CLA, in Rastatt bauen. Der CLA startet Mitte des Jahrzehnts als erstes Fahrzeug der neuen modularen Plattform in Rastatt, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die "Automobilwoche" darüber berichtet.

Das Unternehmen investiert demnach einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in das Werk. Näher aufschlüsseln wollte die Sprecherin die Summe nicht. Derzeit produzieren nach Angaben des Konzerns rund 6100 Beschäftigte im Rastatter Werk die A- und B-Klasse, den kompakten SUV GLA sowie den vollelektrischen EQA./rwi/DP/stw