Novo Nordisk: Wieder auf dem Weg zu 100 Euro?!

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) sieht derzeit verdächtig billig aus. Falls du dich wunderst: Im Rahmen eines Aktiensplits hat sich der Kurs halbiert. Trotzdem ist die Bewertung weiterhin auf dem hohen Niveau. Das sehen wir unter anderem an der Marktkapitalisierung von 400 Mrd. Euro, die gewiss alles andere als klein ist.

Allerdings kann Novo Nordisk damit ein weiteres Mal die Marke von 100 Euro erstürmen. Ob das gelingt? Sehen wir uns die relevanten Faktoren dafür an. Mit einem Aktienkurs von 89,53 Euro fehlen jedenfalls nur etwas mehr als 10 %. Ein Katzensprung ist das trotzdem nicht, schließlich müssten dafür 40 Mrd. Euro an Börsenwert dazugewonnen werden.

Novo Nordisk: 100 Euro im Visier?

Um 100 Euro als Aktienkurs nachhaltig zu erreichen, müsste Novo Nordisk operative Neuigkeiten präsentieren. Das Wachstum ist ein beständiger Begleiter. Zuletzt haben wir im ersten Halbjahr des Jahres 2023 gesehen, dass der dänische Pharmakonzern dem Umsatz um 30 % währungsbereinigt auf 107,7 Mrd. Dänische Kronen steigern konnte. Das Ergebnis je Aktie wuchs um 44 % auf 17,41 Kronen. Kein Zweifel: Solide Zuwächse für den Pharmakonzern.

Insbesondere Produkte wie Wegovy, Rybelsus und Ozempic sind die Wachstumstreiber. Um Wegovy ist ein regelrechter Hype ausgebrochen. Allerdings auch medizinisch und vom Marktpotenzial her nicht zu unrecht. In Großbritannien ist das Mittelchen zuletzt eingeführt worden, es ist daher noch auf weiterem Wachstumskurs. Insofern scheint die Growth-Story gewiss intakt zu sein. Gemessen am 2023er Halbjahresergebnis läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis (split-bereinigt) bei ca. 38. Das zeigt, dass wir im Jahre 2023 trotz eines erheblichen Kurspluses eine moderatere Bewertung sehen. Das Gewinnwachstum ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Novo Nordisk kann daher auf hohem Niveau weiterhin überraschen. Mit einem erneut sehr guten dritten Quartal wäre es vielleicht möglich, dass der Aktienkurs auf über 100 Euro steigt. Sowie auch, dass die Marktkapitalisierung entsprechend auf 440 Mrd. Euro oder mehr wächst.

Auch möglich: Negatives Überraschungspotenzial

Wir sehen mittlerweile bei Novo Nordisk allerdings auch, dass der dänische Konzern sehr häufig die eigene Messlatte nach oben gelegt hat. Das operative Wachstum ist mit einem Umsatzwachstum von 30 % und 44 % beim Ergebnis je Aktie überaus stark. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass im ersten Halbjahr 14,4 Mrd. Euro umgesetzt worden sind. Solche hohen, zweistelligen Umsatzwachstumsraten müssen daher gewiss nicht die Regel sein.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von trotzdem 38 für das Jahr 2023 (auf Basis des H1) ist die Bewertung jedoch wieder einmal nicht günstig. Sollte Novo Nordisk daher die eigenen Wachstumsziele verfehlen, so erscheint eine Korrektur weiterhin als denkbar. Vielleicht gibt es eine gewisse Anziehung an 100 Euro als Aktienkurs. Und vielleicht führt das derzeitige Momentum dafür, dass die Aktie selbst diese runde Marke erneut reißt.

Ich bleibe jedoch weiterhin verhalten pessimistisch, was das zukünftige Kurspotenzial bei der jetzigen Bewertung angeht. Wegovy besitzt ein Potenzial, das jedoch eingepreist sein sollte und auch die anderen guten Produkte liefern operatives Wachstum. Der Markt dürfte das mittlerweile aber auch erwarten.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk.

