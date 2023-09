OTS: Lufthansa Industry Solutions / Wie die Reederei 4.0 die digitale Zukunft ...

Wie die Reederei 4.0 die digitale Zukunft der Schifffahrt prägen wird (FOTO) Norderstedt (ots) - Zum Abschluss der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) in Bremen veröffentlicht Lufthansa Industry Solution das neue Whitepaper "Effizient, vernetzt, nachhaltig: Wie die Reederei 4.0 die digitale Zukunft der Schifffahrt prägen wird". Mit dem Whitepaper legt das IT-Beratungsunternehmen den Fokus auf den Wandel und die Chancen, die die Digitalisierung für die Schifffahrtsbranche bereithält, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und nachhaltigen Herausforderungen. Es greift somit die Kernthemen der NMK auf, die unter dem Motto "Standort stärken. Klima schützen. Zukunft gestalten" stattfand, von der Bundesregierung organisiert wurde und unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz stand. Bei der Digitalisierung der Schifffahrt besteht im Vergleich zu anderen Logistik-Branchen wie etwa der Luftfahrt ein größerer Nachholbedarf: Viele Reedereien stehen erst am Anfang der digitalen Transformation. Dabei wird sich die Digitalisierung im Schulterschluss mit der ökologischen Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen. Die Digitalisierungsexpert:innen von Lufthansa Industry Solutions (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/) haben deswegen mit dem Konzept der Reederei 4.0 relevante Facetten der Digitalisierung der Schifffahrt beleuchtet und stellen diese nun in einem kostenfreien und umfassenden Whitepaper erstmals vor. Das Whitepaper legt unter anderem die aktuellen Herausforderungen der Reedereien offen: - Kundenanforderungen im Digitalzeitalter: [Ga1] Trotz Kostendruck, Fachkräftemangel und Komplexität der Prozesse erwarten die Kund:innen von Reedereien heute umfassende digitale Services, dazu gehören zum Beispiel die Nachverfolgung von Gütern oder zertifizierte Nachhaltigkeit. - Branchenstandards für die Zukunft: Die größten Reedereien geben im Branchenverband DCSA digitale Standards vor, etwa bei elektronischen Frachtbriefen. Ziel ist der papierlose internationale Handel. - Globale Klimaauflagen: Die Politik hat zur Rettung des Weltklimas weitreichende, dokumentierungspflichtige Umweltauflagen für den Verbrauch fossiler Kraftstoffe beschlossen. Hinzu kommen weitere Kosten und zusätzliche Komplexität durch den Emissionshandel (EU-ETS). - Wettbewerb durch Digital-Expertise: Technologie- und plattformgetriebene Marktteilnehmer drängen in die Branche und setzen etablierte Unternehmen mit ihrer Digital-Expertise unter Druck. Im Zentrum der digitalen Transformation steht das Konzept der End-to-End-Digitalisierung. Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht den Reedereien die Kontrolle und Steuerung aller Geschäftsbereiche - nur so werden sie die Erwartungen ihrer Kund:innen erfüllen und auf das zunehmend volatilere Marktgeschehen entsprechend flexibel reagieren können. Expertise aus der Luftfahrt gepaart mit Branchenwissen aus der Schifffahrt "Auch die Luftfahrtbranche hat die eigene digitale Transformation in den vergangenen Jahren erheblich vorangebracht", erklärt Raid Kokaly, Business Director Shipping Companies bei Lufthansa Industry Solutions. "Wir als Lufthansa Industry Solutions haben diesen Prozess nachhaltig mitgestaltet. Unsere Erfahrungen aus der Luftfahrtbranche bringen wir mit langjährigen Branchenexpertise im Bereich der Schifffahrt zusammen und möchten das Ergebnis nutzen, um Unternehmen den Weg hin zu einer Reederei 4.0 zu ebnen." Die Lufthansa Industry Solutions, ein IT-Dienstleistungsunternehmen der Lufthansa Group, adressiert mit dem Konzept der Reederei 4.0 Themen wie Wirtschaftlichkeit, Personalsituation, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Cybersecurity. Das Whitepaper zeigt, wie sich Arbeitsprozesse in den Reedereien optimieren und rationalisieren lassen; zugleich werden Perspektiven für neue, vor allem datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt, die auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. Mit dem Konzept der Reederei 4.0 zeigt Lufthansa Industry Solutions nun den Weg zu einer zukunftsfähigeren und ertragreicheren Schifffahrtsbranche durch angemessene und fortschrittliche Digitalisierung auf. Das Whitepaper "Effizient, vernetzt, nachhaltig: Wie die Reederei 4.0 die digitale Zukunft der Schifffahrt prägen wird" steht hier zum kostenlosen Download (https://reederei-digital.de/whitepaper-press) bereit. Pressekontakt: Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG Alexander Fülbier Tel.: +49 151 589 22 162 E-Mail: mailto:alexander.fuelbier@lhind.dlh.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/5606980 OTS: Lufthansa Industry Solutions