AKTIE IM FOKUS: Fraport stark - Goldman sieht Verdopplungspotenzial

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fraport haben sich am Mittwoch aufgemacht Richtung Jahreshoch bei 54,58 Euro. Die Papiere der Frankfurter kletterten um fast 7 Prozent auf 53,30 Euro. Die Anlagestory laufe bisher etwas besser als gedacht, schrieb Goldman-Analyst Patrick Creuset mit Verweis auf seine Empfehlung vom Juni. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 3 Prozent an. Für Aufmerksamkeit sorgte am Markt aber vor allem, dass Creuset mit Blick auf das mittelfristige Potenzial der Barmittelzuflüsse eine Verdopplung der Fraport-Aktien in Aussicht stellt./ag/mis