DEUTSCHE POST - Aktie im Ausverkauf!?

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 39,560 € (XETRA)

Kepler stufte die Deutsche-Post-Aktie gestern ab. Das Analystenhaus senkte sein Kursziel von 51 EUR auf 49 EUR, was den Aktienkurs in Kombination mit dem schon laufenden Abwärtstrend weiter einbrechen ließ. Den Tag beendete die Aktie mit einem Minus von 6,47 % bei 39,04 EUR und damit direkt in einem potenziellen Unterstützungsbereich. Dieser könnte in Kombination mit einem kurzfristig überverkauften Markt für die leichten Gewinne im heutigen Handel verantwortlich sein.

Ist das eine Basis für ein bullisches Comeback?

Mit dem gestrigen Tagestief hätte die Deutsche-Post-Aktie einen Preisbereich erreicht, von dem aus eine neue Kaufwelle starten könnte. Angesichts des gestrigen Abgabedrucks ist jedoch Vorsicht geboten. Ohne Zweifel dürften viele Marktteilnehmer die Aktie bereits verkauft haben, was den Abgabedruck etwas lindern könnte. Zwischen einem ruhigeren Abwärtstrend bzw. einer Konsolidierung auf tiefem Niveau und einem bullischen Comeback bestehen jedoch große Unterschiede. Da reichen leichten Kursgewinne wie heute nicht aus, um wieder optimistisch nach vorne zu schauen.

Kommt es szenariotechnisch zur Bodenbildung um 39 EUR, könnten zunächst Gewinne auf 40,70-41,75 EUR folgen. Später müsste der dortige Widerstandsbereich geknackt werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Bleibt die Bodenbildung aus und der aktuelle Abwärtstrend, der immer noch intakt ist, setzt sich weiter fort, könnten kurzfristig weitere Verkäufe auf 38 EUR folgen. Im ungünstigsten Fall gibt der Kurs sogar in Richtung 36 EUR und tiefer nach.

Fazit: Gänzlich chancenlos sind die Käufer in der Deutschen-Post-Aktie derzeit nicht. Sich bereits aber jetzt auf der Longseite zu engagieren, ist riskant. Kurzfristig neue Tiefs sind nicht ausgeschlossen. Dies beinhaltet sogar das Risiko eines weiter anhaltenden Verkaufsdrucks. Im frühen Mittwochshandel ist die Aktie in meinen Augen deshalb immer noch ein Verkauf, auch mit kleineren Erholungen. Das würde sich erst bei einer spürbaren Stabilisierung auf bzw. um 39 EUR und einem kleinen Boden ändern.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)