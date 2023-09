Original-Research: Landi Renzo S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Landi Renzo S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Landi Renzo S.p.A. Unternehmen: Landi Renzo S.p.A. ISIN: IT0004210289 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,70 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2023 wird Übergangsjahr; Umsatzentwicklung stark; Ergebnisentwicklung schwach; Ungünstiger Umsatzmix belastet; ab 2025 deutlicher Gewinner der grünen Energiewende; GBC-Schätzungen und Kursziel angepasst; Kaufen-Rating bestätigt Geschäftsentwicklung GJ 2022 Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2022, hat der Landi Renzo-Konzern in der abgelaufenen Geschäftsperiode trotz schwieriger makroökonomischer Faktoren (hohe Inflation auf den Beschaffungs- und den Energiemärkten etc.) und herausfordernder Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg, Lieferkettenprobleme etc.), seine Wachstumsserie weiter dynamisch fortgesetzt. So sind die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 26,6% auf 306,30 Mio. EUR (VJ: 241,99 Mio. EUR) angestiegen. Auch auf vergleichbarer Basis (ganzjährige Konsolidierung von SAFE & CEC & Metatron) wurde ein deutliches Umsatzplus von 10,1% erreicht. Zum dynamischen Konzernumsatzanstieg haben (organische) Wachstumseffekte in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions- wesentlich beigetragen. Als Hauptwachstumstreiber erwiesen sich insbesondere das Infrastrukturgeschäft (Clean Tech Solutions-Business) und das europäische Automobilzulieferergeschäft (OEM-Business im PKW-Bereich) der Green Transportation-Sparte. Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden hierbei vorrangig vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen. In diesem Geschäftsbereich sind die erzielten Erlöse v.a. durch Volumeneffekte in Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten mit OEM-Kunden deutlich um 16,7% auf 201,73 Mio. EUR (VJ: 172,91 Mio. EUR) angewachsen. Dabei konnte Landi Renzo insbesondere von einer starken OEM-Kundennachfrage aufgrund von verstärkten Verkäufen von LPG-PKWs innerhalb der EU profitieren. Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions hat seine Segmentumsatzerlöse mit einem Umsatzzuwachs um 51,4% auf 104,57 Mio. EUR (VJ: 69,08 Mio. EUR) noch stärker steigern können. Der signifikante Erlösanstieg basierte hauptsächlich auf ausgeweiteten Geschäftsaktivitäten im Bereich Biogas- und Wasserstoff-Applikationen. Entgegengesetzt zur dynamischen Konzernumsatzentwicklung musste Landi Renzo beim operativen Ergebnis (EBITDA) im Geschäftsjahr 2022 aufgrund eines hohen Margendrucks (hohe Inflation auf den Beschaffungsmärkten, hohe Energiekosten etc.) und erst zeitversetzt wirkenden Preisanpassungen einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 12,5% auf 11,04 Mio. EUR (VJ: 12,62 Mio. EUR) hinnehmen. Folglich sank auch die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant auf 3,6% (VJ: 5,2%). Korrigiert um Sonderkosten und einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das abgelaufene Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 15,26 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 14,61 Mio. EUR) moderat um 4,4% zugelegt hat. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 5,0% (VJ: 6,0%). Das erzielte bereinigte EBITDA entfiel mit 9,27 Mio. EUR (VJ: 7,21 Mio. EUR) auf das Green Transportation-Segment und mit 5,99 Mio. EUR (VJ: 7,41 Mio. EUR) auf das Clean Tech Solutions-Segment. Beide Segmente trugen damit ähnlich zu ihren Konzernumsatzanteilen auch zum Konzernergebnis bei. Bezüglich der operativen Rentabilität hat sich damit die erzielte bereinigte EBITDA-Marge von 5,0% relativ robust gegenüber dem Margenniveau des Vorjahreszeitraums (VJ: 6,0%) entwickelt. Auf Nachsteuerebene hat die Technologiegesellschaft hingegen ein negatives Konzernergebnis (nach Minderheiten) von -14,28 Mio. EUR verzeichnet und damit einen deutlichen Rückgang zum Vorjahreszeitraum (VJ: -1,02 Mio. EUR) hinnehmen müssen. An dieser Stelle ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Vorjahresergebnis 2021 sehr stark durch einen erzielten Konsolidierungsgewinn (8,80 Mio. EUR) aus einer Fair-Value-Bewertung von SAFE & CEC positiv beeinflusst wurde. Insgesamt hat die Technologiegesellschaft damit die herausgegebene Umsatzguidance erreicht, jedoch die Ergebnisguidance (Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr) verfehlt. Unsere Umsatzprognose (Umsatz von 287,74 Mio. EUR) wurde deutlich übererfüllt, wohingegen unsere Ergebnisprognose (EBITDA von 16,77 Mio. EUR) nicht erreicht wurde. Geschäftsentwicklung des Q1 2023 Gemäß den veröffentlichten Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres hat der Landi Renzo-Konzern auch im Auftaktquartal mit einem Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4% auf 71,17 Mio. EUR seinen eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Als Hauptwachstumstreiber im ersten Quartal erwies sich v.a. das Clean Tech Solutions-Geschäftsfeld, welches seine Segmenterlöse deutlich um 12,1% auf 23,11 Mio. EUR (Q1 2022: 20,62 Mio. EUR) gesteigert hat. Damit konnte diese Sparte erneut von der verstärkten Nachfrage nach Kompressionslösungen für Biomethan, Wasserstoff und Erdgas profieren. Auch das Green Transportation-Geschäftsfeld hat mit einem moderaten Umsatzzuwachs um 3,8% auf 48,05 Mio. EUR (Q1 2022: 46,30 Mio. EUR) seine Segmenterlöse weiter ausbauen können. Angetrieben wurde das Wachstum des Stammgeschäfts insbesondere von einer Erholung der europäischen Kernmärkte. Zudem hat eine allmähliche Erholung des M&HD-Marktes (v.a. der chinesische Markt) ebenfalls das Segmentwachstum vorangetrieben. Auf operativer Ergebnisebene ist entgegengesetzt zum erzielten Wachstum bedingt durch einen ungünstigeren Umsatzmix (geringerer Umsatzanteil des margenstarken After-Market-Business) und höheren Kosten auf der Beschaffungsseite das bereinigte EBITDA (Adj. EBITDA) mit -0,96 Mio. EUR (Q1 2022: 2,67 Mio. EUR) in den negativen Bereich gedreht. Unter Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten, wurde zum Ende der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres ein negatives Konzernnettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von -9,91 Mio. EUR erzielt (Q1 2022: -3,15 Mio. EUR). Geschäftsentwicklung des 1.HJ 2023 Die Landi Renzo S.p.A. hat am 11.09.2023 seine Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2032 veröffentlicht. Hiernach hat der Technologiekonzern auch in den ersten sechs Monaten trotz eines herausfordernden Umfelds (hohe Inflation, Ukraine-Konflikt, Nachwirkung Covid-19-Pandemie etc.), das sich belastend auf die Unternehmensperformance ausgewirkt, seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. So konnten die Konzernumsatzerlöse dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 5,1% auf 151,81 Mio. EUR (1. HJ 2022: 144,45 Mio. EUR) zulegen. Die erzielten Konzernumsatzerlöse wurden hauptsächlich vom Kerngeschäftsfeld "Green Transportation" getragen. In diesem Geschäftsbereich sind die Segmentumsatzerlöse durch signifikante Volumensteigerungen im OEM-Bereich um 11,1% auf 104,30 Mio. EUR (1. HJ 2022: 93,85 Mio. EUR) angestiegen. Der Umsatz im OEM-Geschäftsbereich belief sich im ersten Halbjahr auf 65,9 Mio. EUR, was einem Umsatzanstieg um 33,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2022: 49,2 Mio. EUR) entspricht. Verantwortlich für dieses dynamische Wachstum war ein starker Anstieg der Bi-Fuel- und LPG-Motoren im europäischen PKW-Markt und ein Anstieg der Verkäufe in China im Segment der mittleren und schweren Nutzfahrzeuge (Erdgas-Nutzfahrzeugsegment). Die Erlöse im After Market-Geschäftsbereich, die Bestellungen von Umrüstkits von Händlern und Installateuren im In- und Ausland beinhalten, sind hingegen aufgrund von Verlangsamungen von Verkäufen in einigen Regionen (wie Nordafrika, Lateinamerika und Osteuropa) um 16,1% auf 32,2 Mio.EUR (1. HJ 2022: 32,2 Mio. EUR) zurückgegangen. Das Geschäftsfeld "Clean Tech Solutions" (SAFE & CEC) erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 47,50 Mio. EUR, was einem moderaten Umsatzrückgang von rund 6,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. HJ 2022: 50,6 Mio. EUR) gleichkommt. Laut Unternehmensangaben wurde der Segmentumsatz durch rückläufige Absatzmengen bei Methananwendungen, vor allem auf dem nordafrikanischen Markt, negativ beeinflusst. Andererseits sollten unserer Einschätzung nach die erzielten Umsatzerlöse mit Biogas- und Wasserstoffanwendungen signifikante Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet haben. Entgegengesetzt zur positiven Umsatzentwicklung hat sich das operative Konzernergebnis (EBITDA) entwickelt und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit -0,31 Mio. EUR (1. HJ 2022: 5,31 Mio. EUR) in den negativen Bereich gedreht. Der Ergebnisrückgang ist hauptursächlich auf einen ungünstigen Umsatzmix im Segment "Green Transportation" (mehr OEM-Umsatz, jedoch weniger besonders margenstarker After-Market-Umsatz) zurückzuführen, der nur teilweise durch die verbesserte Margenentwicklung im Clean Tech Solutions-Segment ausgeglichen werden konnte. Korrigiert um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 3,90 Mio. EUR, welches damit unterhalb des Vorjahresniveaus (1.HJ 2022: 6,54 Mio. EUR) lag. In Bezug auf die Ergebniszusammensetzung entfiel mit einem bereinigten Segmentergebnis von 3,80 Mio. EUR (1. HJ 2022: 3,23 Mio. EUR) der überwiegende Teil des Konzernergebnisses auf das Segment "Clean Tech Solutions". Das "Green Transportation"-Segment erzielte ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 0,20 Mio. EUR (1. HJ 2022: 3,32 Mio. EUR). Auf Nettoebene hat der Technologiekonzern ein negatives Nettoergebnis (nach Minderheiten) von -20,93 Mio. EUR hinnehmen müssen, welches unterhalb der Vorjahresergebnis (1. HJ 2022: -6,83 Mio. EUR) lag. Hierbei ist anzumerken, dass das Nettoergebnis des ersten Halbjahres auch durch eingetretene umfangreiche Abschreibungen von aktiven latenten Steuern in Höhe von 5,9 Mio. EUR belastet wurde. Prognosen und Bewertung Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das Landi Renzo-Management sein bisherige Unternehmensguidance (vorher erwartet: Umsatzanstieg und verbesserte Margenentwicklung gegenüber dem Vorjahr) nach unten angepasst. Basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres und dem bestehenden Auftragsbestand rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr im Kernsegment "Green Transportation" mit einem Umsatzwachstum, das vor allem aus höheren Umsätzen im OEM-Segment resultieren soll. Für das Segment "Clean Tech Solutions" erwartet die Technologiegesellschaft Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres, jedoch eine Rentabilitätsverbesserung (auf bereinigter EBITDA-Basis) im Vergleich zum Vorjahr. In Bezug auf die Profitabilität (auf bereinigter EBITDA-Basis) des "Green Transportation"-Segments geht Landi Renzo von einer geringeren Rentabilität gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr aus. Es wird jedoch mit einer deutlich besseren Margenentwicklung für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres gegenüber dem ersten Halbjahr gerechnet. Vor dem Hintergrund der unter unseren Erwartungen liegenden Ergebnisperformance und dem angepassten Unternehmensausblicks, haben wir unsere bisherigen Ergebnisprognosen nach unten angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr und das Folgejahr 2024 rechnen wir nun mit einem EBITDA in Höhe von 9,58 Mio. EUR (bisher: 30,61 Mio. EUR) bzw. 24,76 Mio. EUR (bisher: 38,50 Mio. EUR). Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2025, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit einem Umsatz in Höhe von 379,73 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 37,94 Mio. EUR. Die von uns ab dem Geschäftsjahr 2024 prognostizierten deutlichen Ergebniszuwächse sollen durch die von uns erwartete Erholung des After-Market-Geschäfts und den verstärkten Ausbau des margenstarken MHD- & Infrastrukturgeschäfts gelingen. Parallel zu der erwarteten deutlichen Ergebnisverbesserung sollte ebenfalls die Profitabilität deutlich zulegen können. Insgesamt sind wir weiterhin davon überzeugt, dass es dem Landi Renzo-Konzern gelingt, mit der guten Marktposition in beiden Geschäftsfeldern von der voranschreitenden Energiewende zu profitieren. Vor allem die anhaltend hohe politische Unterstützung (US-Inflation-Reduction-Act, REPower-EU-Plan etc.) zur Förderung von Investitionen in erneuerbare Energien (inkl. Diversifizierung der Energieversorgung) und grünen Mobilitäts-/Transportformen und die hierfür notwendige Infrastruktur (Wasserstofftankstellen etc.), sollten die zukünftige Geschäftsentwicklung weiter beflügeln. Basierend auf unseren gesenkten Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 und den erhöhten Kapitalkosten infolge des Anstiegs des risikofreien Zinses (von zuvor 1,25% auf nun 2,00%) in unserem Bewertungsmodell, haben wir unser bisheriges Kursziel auf 0,70 EUR (zuvor: 0,98 EUR) je Aktie gesenkt. Der eingesetzte Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf das darauffolgende GJ 2024 statt zuvor auf das GJ 2023) hat einer noch stärkeren Kurszielreduktion entgegengewirkt. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Landi Renzo-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27779.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

