MUNICH RE - Kurssprung voraus? Mega-Rally erreicht nächstes großes Ziel

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 377,500 € (XETRA)

Gerade die letzten sechs Wochen haben den Anstieg des vergangenen Jahres nochmals erheblich beschleunigt und die Aktie der Munich Re an die Rekordhochs aus dem Jahr 2000 katapultiert. Neben dem Xetra-Allzeithoch bei 379,39 EUR geben weitere Quellen im Netz auch 391,00 und 395,00 EUR als Höchstkurs an. Ungeachtet dieser Unterschiede wackeln jetzt alle Rekordmarken:

Sogar Kurse um 400,00 EUR kurzfristig möglich

Ausgangspunkt für die laufende Kaufwelle war der Ausbruch aus einer Seitwärtsphase, die entstand, als der Wert im Juni von den letzten großen Kurszielen bei 347,50 und 348,40 EUR abgebremst wurde. In dieser Phase verhinderten die Bullen eindrucksvoll eine Trendwende und sorgten Ende Juli mit dem Sprung über die Kurszielzone für das nächste mittelfristige Kaufsignal.

Unterstützt von positiven Aussagen auf der Rückversicherer-Konferenz in Monte Carlo zog die Aktie in der Vorwoche auf ein neues Rallyhoch und erreicht jetzt schon das Kurszielgebiet bei 379,39 bis 384,50 EUR. Sollte hier eine Korrektur starten, dürfte diese zunächst bis 363,00 EUR führen, ohne die kurzfristige Kaufwelle seit Juli zu gefährden.

Bricht die Aktie jetzt auch über 384,50 EUR aus, stünde bereits die Ausweitung des Anstiegs bis 399,00 EUR auf der Agenda. An dieser Stelle wäre in den kommenden Wochen mit einer weiteren temporären Gegenbewegung zu rechnen, ehe sich die Munich-Re-Aktie in Richtung des langfristigen Kurszielclusters bei 426,00 - 433,00 EUR aufmachen könnte.

Korrektur erst unterhalb von 363,00 EUR wahrscheinlich

Wird im weiteren Verlauf dagegen der Unterstützungsbereich bei 363,00 EUR unterschritten, stünde ein Pullback an die Ausbruchsmarke bei 348,10 EUR an. Hier könnte die nächste Rallyphase beginnen.

Unter der Marke stünde dagegen eine zeitintensive Korrektur bis 338,90 und 318,80 EUR auf dem Plan.

Münchener Rück Chartanalyse (Wochenchart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)