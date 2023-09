Coinbase Aktie verliert fast 10 Prozent in einer Woche – im Klammergriff der Zinssorgen

Die Aktien des US-amerikanischen Unternehmens Coinbase verbilligen sich in einer Woche um satte 10 Prozent auf zwischenzeitlich unter 73 Dollar pro Einheit. Hintergrund sind die wieder an Fahrt aufnehmenden Zinssorgen in den Vereinigten Staaten. Nach der US-Notenbanksitzung vom Mittwoch zieht es Anleger zurück aus riskanten Vermögenswerten.

Zinssorgen nehmen wieder an Fahrt auf – Anleger kehren riskanten Vermögenswerten den Rücken zu

Zinssensible Werte wie etwa Krypto-Aktien haben nach der jüngsten US-Notenbanksitzung kräftig an Wert eingebüßt. Mit rund 73 Dollar erreichten beispielsweise die Coinbase Papiere am Donnerstag den tiefsten Stand seit Mitte August.