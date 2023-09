dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.09.2023 - 15.15 Uhr

Britische Wettbewerbshüter offener für Microsofts Activision-Kauf

LONDON - Microsoft ist der Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard einen großen Schritt näher gerückt. Britische Wettbewerbshüter teilten am Freitag mit, dass ihre bisherigen Bedenken von Microsofts Zugeständnissen nach vorläufiger Einschätzung ausgeräumt werden.

ROUNDUP: Stärkster Preisrückgang bei Wohnimmobilien in einem Jahr seit 2000

WIESBADEN - Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland sind innerhalb eines Jahres so stark gesunken wie noch nie seit dem im Jahr 2000. Wohnimmobilien verbilligten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Freitag im zweiten Quartal im Schnitt um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es war das stärkste Minus seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Eine durchgreifende Trendwende nach dem Ende des jahrelangen Immobilienbooms erwarten Experten vorerst nicht.

ROUNDUP: Krisenstimmung vor 'Wohnungsbaugipfel' im Bundeskanzleramt

BERLIN - Vor dem geplanten "Wohnungsbaugipfel" an diesem Montag im Kanzleramt ist die Stimmung in der Wohnungs- und Immobilienbranche denkbar schlecht. Dass derzeit kaum neuer und bezahlbarer Wohnraum entsteht, führen Branchenverbände vor allem auf die Bundespolitik zurück, die Projektentwickler und Eigentümer über Gebühr belaste. Von der Bundesregierung fühlen sie sich mit ihren Sorgen und Forderungen nicht ernst genommen. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) sowie der Eigentümerverband Haus & Grund sagten ihr Kommen zu dem Treffen am Montag daher kurzerhand ab.

ROUNDUP: Weitere zehn Jahre Glyphosat? - Kritik an EU-Kommission

BERLIN - Die mögliche Erneuerung der Zulassung des Totalherbizids Glyphosat in der EU stößt bei einer Reihe von Wissenschaftlern auf Kritik. Eine Zulassung für weitere zehn Jahre wäre "wissenschaftlich unbegründet und vollkommen unangemessen", erklärte Rita Triebskorn, Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen. Der EU-Vorschlag sei inakzeptabel. Es gibt aber auch andere Forscheraussagen.

Amazon zeigt ab 2024 im Abo-Streamingdienst Prime Video Werbung

MÜNCHEN - Deutsche Nutzer des abopflichtigen Amazon -Streamingdienstes Prime Video werden ab 2024 beim Serienschauen auch Werbung sehen. Damit man noch mehr Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten könne, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime-Video-Titel ab dem nächsten Jahr in begrenztem Umfang Werbung enthalten, teilte der US-Konzern am Freitag mit.

Weitere Meldungen -Audi-Betriebsratschef Mosch legt Ämter nieder -Studie prophezeit drastischen Rückgang des Erdgasbedarfs -Beiersdorf eröffnet offiziell Produktionszentrum in Leipzig -FDP will für mehr Wohnungsbau Abkehr von Energiesparstandard -DIW-Studie im Auftrag der DUH kritisiert Rügener LNG-Terminal -Umfrage: Mehrheit für Hinweise auf 'Mogelpackung' im Supermarktregal -SPD-geführte Länder fordern beim Wohnungsbau gemeinsames Auftreten -Wissing verlangt Zusammenlegung von Verkehrsverbünden -Öltanker-Panne unterbricht Schiffsverkehr in Dardanellen teilweise -Anleger-Klage gegen Mercedes - Prozessbeginn nächste Woche -EU-Kommission: Mehrheit ausländischer Firmen noch in Russland tätig -Künstliche Intelligenz soll Youtubern bei der Videoproduktion helfen -Ex-Wirecard-Chef zieht Berufung im Streit mit Versicherer zurück -Microsoft führt KI-Assistenten in Windows ein -IPO: Telekom-Tochter EuroTeleSites bei Börsendebüt unter Referenzpreis

