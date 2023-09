Ist Deutschland wirklich der kranke Mann Europas? Und was bedeutet das für den deutschen Aktienmarkt?

Deutschland als kranken Mann Europas zu bezeichnen, ist angelsächsisch und stets mit einer gewissen Schadenfreude verbunden. Die Deutschen sind nicht krank, aber haben keine Führung. Das ist in Deutschland stets ein besonderes Problem, wie die Geschichte zeigt.

Als große Exportnation riskiert sie gegenwärtig mit ihrer Einstellung zu China, dass der zweitgrößte Handelspartner auf diese Beleidigungen reagiert. Das wird teuer! Ein vorübergehender Einbruch ist also sehr wohl möglich, er ist jedoch keine Dauererscheinung, wie die vergangenen 70 Jahre gezeigt haben. Das Land braucht aber eine Führung.

Die deutsche Börse wartet auf eine solche Entscheidung. seit nunmehr 5 Monaten in der engen Bandbreite von rund 1.000 Punkten im DAX. Das Risiko nach unten lässt sich mit 10 Prozent annehmen, die Chance nach oben mit etwa 15 Prozent. Voraussetzung ist eine politische Zeitenwende.

Birkenstock steht vor dem Gang an die Börse: eine Chance?

1,2 Mrd. Euro Umsatz im letzten Jahr, 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro in diesem Jahr, und ein Börsenwert von angeblich 7 bis 10 Mrd. Euro sind locker gestrickt. Das Ganze für hochwertige Latschen. Auf den Ausgabekurs wird es also ankommen für den Börsengang am 09.10. Alle Verkäufer wollen Kasse machen und kein Euro fließt in die Firmenkasse. Also zuschauen, was daraus wird!

Die EU will die Windindustrie unterstützen: Bietet sich hier eine Gelegenheit für Anleger?

Die Windindustrie gilt als Zukunftsindustrie, aber hat Probleme mit sich selbst. Die Auftragseingänge legen zu, aber die Produktion kommt nicht mit. Die sehr teuren Anlagen, insbesondere offshore, führen zu einem schwierigen Ausschreibungsverfahren und der Finanzierung mit dem Ergebnis: Alles gut gewollt, aber in der technischen Umsetzung problematisch. Die Fälle Ørsted und Siemens Energy mit ihren Reparaturproblemen sind dafür die Beispiele. Mithin: Alle Kurse treten mehr oder weniger auf der Stelle und ich ebenfalls. Abwarten!