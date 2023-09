Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu EU-Führerscheinrichtlinie

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu EU-Führerscheinrichtlinie:

Die Vorschläge klingen tatsächlich so, als wolle man eine größtmögliche Zahl an Autofahrern gleichzeitig vor den Kopf stoßen: junge, alte, Menschen im ländlichen Raum. Manches klingt unausgegoren, anderes ist weit von jeder Praxistauglichkeit entfernt. Dennoch gleicht die Aufregung bei näherer Betrachtung einem Sturm im Wasserglas. Es hilft ein Blick auf die Abläufe im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Die französische Grünen-Politikerin, von der die Ideen stammen, hat erst einmal nur ihre eigenen Ansichten vorgestellt. Als Berichterstatterin des Parlaments steht sie nun vor der Aufgabe, eine mehrheitsfähige Position zu erarbeiten. Davon ist sie offenkundig sehr, sehr weit entfernt. Was am Ende von den ursprünglichen Vorschlägen erhalten bleibt, wird man mit der Lupe suchen müssen./ra/DP/stk