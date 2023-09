Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Klenico Diagnose-Software erzielt hervorragende Validierungsergebnisse



26.09.2023 / 10:32 CET/CEST



Medienmitteilung Zürich, 26. September 2023 Klenico Diagnose-Software erzielt hervorragende Validierungsergebnisse Das innovative Schweizer Digital-Health-Startup Klenico bietet mit seiner webbasierten Diagnose-Software eine effiziente und standardisierte Analyse der psychischen Gesundheit von Patient:innen an. Basierend auf einer visuellen Symptomkarte, welche sämtliche gängigen Störungsbereiche berücksichtigt, generiert die Applikation Diagnosevorschläge gemäss einem zertifizierten Standard. In wissenschaftlichen Studien mit mehr als 600 Teilnehmenden in zwei führenden psychotherapeutischen Kliniken wurde die Klenico-Software erfolgreich mit anderen gängigen diagnostischen Instrumenten für psychische Erkrankungen verglichen. Die Ergebnisse sind äusserst vielversprechend und belegen die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Klenico Diagnose-Software. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass die abgebildeten Störungsbilder eine hohe Übereinstimmung mit Vergleichsinstrumenten wie dem PHQ, BDI-II, Y-BOCS und dem SKID aufweisen, welcher als Goldstandard in der Diagnostik gilt. Die Resultate wurden wissenschaftlich begutachtet und in den Fachzeitschriften «Health Psychology and Behavioral Medicine» und «Frontiers in Digital Health» veröffentlicht. Auf diese Weise wurde die Forschung einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht. Für Laura Henrich, CEO von Klenico, sind die Ergebnisse höchst erfreulich: «Wir sind erfreut, dass sich Klenico als valides, digitales Tool bestätigt hat, welches Fachpersonen in der Diagnostik psychischer Erkrankungen unterstützt und zu gezielten Diagnosen und Therapien beiträgt. Das sind gute Nachrichten für alle betroffenen Patient:innen.» Nicht nur im klinischen Bereich stellt Klenico wachsendes Interesse fest, sondern auch Krankenkassen und Privatunternehmen setzen den Mental Health Check von Klenico vermehrt ein. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz geleistet. Denn das Klenico-Angebot ermöglicht es Mitarbeitenden, psychische Belastungen präzise zu erfassen und direkt gezielte Therapien zu definieren. Die Früherkennung psychischer Beschwerden hat für Arbeitgeber grosse Vorteile im Kosten- und Dispensbereich, während für Betroffene Leid aufgrund von Burnouts oder Depressionen vermindert werden kann.

Für Rückfragen Klenico Health AG

media@klenico.com

www.klenico.com

Über Klenico Klenico ist ein Start-Up der Universität Zürich und bietet eine intelligente, CE-zertifizierte Software, die psychische Beschwerden präzise erfasst, übersichtlich auf Symptomkarten darstellt, Diagnosevorschläge generiert und eine rasche und zielgerichtete Unterstützung und Therapie ermöglicht.

