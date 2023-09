EQS-News: ProCredit Holding AG: Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Sonstiges

ProCredit Holding AG: Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft erfolgreich abgeschlossen Frankfurt am Main, 27. September 2023 – Die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe hat die Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft (AG) erfolgreich abgeschlossen. Der Formwechsel wurde mit der heutigen Eintragung der ProCredit Holding AG in das Handelsregister wirksam (27. September 2023). Zuvor hatte bereits die Hauptversammlung am 05. Juni 2023 die Änderung der Rechtsform mit einer sehr großen Mehrheit beschlossen. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft soll die Akzeptanz vor allem bei internationalen Marktteilnehmern weiter ausbauen und vereinfacht dabei gleichzeitig die Gesellschaftsstruktur. Die unternehmerische Ausrichtung der ProCredit Holding mit dem Fokus auf Südost- und Osteuropa und insbesondere ihr Bekenntnis zur Impact-Orientierung bleiben unverändert. Dem heute vollzogenen Formwechsel in eine Aktiengesellschaft ging eine umfassende Analyse eines solchen Schrittes voraus. Dabei stand dieser Prozess immer unter der Prämisse, dass die ProCredit Gruppe ihren einzigartigen Entwicklungsauftrag und ihre Gewinnorientierung bewahrt sowie ihren regionalen Fokus auf Südost- und Osteuropa beibehält. Die ProCredit Gruppe geht davon aus, dass die Gesellschaft nach dem Formwechsel durch eine international besser bekannte Unternehmensstruktur unter anderem auch für einen weiteren Kreis von potenziellen Investoren attraktiv wird. Weiterhin ermöglicht die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft eine Vereinfachung und Verschlankung der Organisationsstruktur. Im Gegensatz zur Rechtsform einer KGaA kommt dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft die Funktion zu, den Vorstand zu bestellen und abzuberufen. Über die Wahl des Aufsichtsrats erhalten die Aktionäre einer Aktiengesellschaft damit Einfluss auf die Geschäftsleitung. Mit der Umwandlung in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft ist keine Veränderung des bisherigen Aktionärskreises verbunden. Die bisherigen Kommanditaktionäre sind zum Zeitpunkt des Formwechsels im selben Umfang und mit derselben Anzahl an Aktien an der ProCredit Holding AG beteiligt, wie sie zuvor an der ProCredit Holding AG & Co. KGaA beteiligt waren. Für die Kommanditaktionäre selbst besteht durch den Rechtsformwechsel kein Handlungsbedarf, da sie automatisch Aktionäre der weiterhin im regulierten Markt (Prime Standard) notierten Aktiengesellschaft werden. Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit Holding AG, kommentiert: „Mit ihrer Impact-Orientierung verfolgt die ProCredit Gruppe ein einzigartiges Geschäftsmodell. Die Erbringung von Bankdienstleistungen mit einer positiven Auswirkung auf die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in unseren Tätigkeitsländern ist heute wichtiger als je zuvor. Wir sind zuversichtlich, dass die Umwandlung der Gesellschaftsform von einer KGaA in eine AG der richtige Weg ist, um die Erfolgsgeschichte der ProCredit fortzuschreiben. Es ist besonders erfreulich, dass wir die Umwandlung im Anschluss an den diesbezüglichen Beschluss der Hauptversammlung vom 05. Juni 2023 so schnell umsetzen konnten, und wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützt haben“ Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

