EQS-News: fashionette AG: fashionette launcht Plattform für Luxus-Mode

fashionette AG: fashionette launcht Plattform für Luxus-Mode



Düsseldorf, 28. September 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, hat zu Ende September 2023 die angekündigte Plattform für Luxus-Mode gelauncht.



Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der fashionette AG: „Im Hintergrund haben wir über 150 Standorte für Luxus-Mode angebunden, in unsere Software integriert und alle Produkte abgebildet. Wir sind sehr stolz, dieses Projekt innerhalb von nur vier Monaten umgesetzt zu haben. Künftig werden wir deutlich über den Plattformbereich wachsen und das auch noch profitabel.“ Zu den wichtigsten Marken der Mode-Plattform gehören vor allem Gucci, Prada, Burberry, Balenciaga, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Valentino Garavani sowie Moncler.



Laura Vogelsang, Vorstand der fashionette AG, erklärt die Strategie zum Launch: „In Phase I haben wir zunächst einen Teil der Luxus-Damenmode unserer Partner live genommen. Mit dem Start von Phase II Ende Oktober werden wir auch mit Luxusmode für unsere männlichen Kunden sowie alle Kategorien der Damenmode live gehen. In Phase III gehen im Januar 2024 schließlich auch andere Produkte über die Plattform live – insbesondere Lederwaren, Schuhe und Accessoires. Phase IV sieht die aktive Anbindung von Herstellern im ersten Quartal 2024 vor.“



Die Strategie von fashionette ist es, neben dem eigenen Lagerbestand, die Plattformaktivitäten künftig deutlich auszubauen und dadurch signifikante Umsätze zu realisieren. Insbesondere die reduzierte Kapitalbindung sowie die höhere Profitabilität durch die Plattformaktivität sind wesentliche Ziele des Unternehmens. Im Rahmen der Plattformstrategie werden sowohl zertifizierte Händler aus dem Bereich Luxus-Mode als auch namhafte Hersteller von Luxus-Artikeln angebunden.



Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



